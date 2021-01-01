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В Москве улицы превратились в каток. Жители не растерялись и достали коньки

Ледяной дождь, который прошёл в Москве в новогоднюю ночь, превратил площади и тротуары в катки. Видео веселящихся молодых людей появились в соцсетях 1 января. Хотя большинству жителей столицы совсем не весело.

Некоторые москвичи просто берут разгон и скользят на подошвах кроссовок и ботинок.

Продвинутый уровень — мастер-класс по конькобежному спорту на обледенелых пешеходных дорожках.

Утром 1 января на борьбу с гололёдом в столице вышли более 10 тысяч специалистов коммунальных служб.

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