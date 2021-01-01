Ледяной дождь, который прошёл в Москве в новогоднюю ночь, превратил площади и тротуары в катки. Видео веселящихся молодых людей появились в соцсетях 1 января. Хотя большинству жителей столицы совсем не весело.
Некоторые москвичи просто берут разгон и скользят на подошвах кроссовок и ботинок.
Зачем стоять в очереди на каток, если с таким же успехом можно кататься по тротуару? pic.twitter.com/Yh0BAnji0N— Дикая Москва (@WildWildMoscow) January 1, 2021
Продвинутый уровень — мастер-класс по конькобежному спорту на обледенелых пешеходных дорожках.
Бесплатный каток в Тропарево-Никулино— Дикая Москва (@WildWildMoscow) January 1, 2021
Спасибо, Сергей Семёныч! pic.twitter.com/Ht99IiPBnm
Утром 1 января на борьбу с гололёдом в столице вышли более 10 тысяч специалистов коммунальных служб.