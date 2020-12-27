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Погибший при задержании в московском метро сам оказался бывшим силовиком

Погибший при задержании в московском метро мужчина раньше работал в одной из силовых структур. Об этом сообщает «Московский комсомолец» 27 декабря.

Проживал мужчина вместе с 55-летней супругой. Серьёзных жалоб на здоровье москвич не высказывал, проблем с алкоголем его близкие также не замечали. Погибший отличался взрывным характером, легко мог нагрубить.

Накануне на станции метро «Щукинская» 57-летний мужчина попытался пополнить карту «Тройка», но не совладал с терминалом. Тогда горожанин обрушил на технику свои кулаки. Полицейские пытались усмирить 150 килограммового буяна, вшестером они старались затащить его в комнату полиции. Дебошир сопротивлялся, в один момент потерял сознание и упал. Был вызван наряд «Скорой», но прибывшие медики лишь констатировали смерть. Во время драки небольшую травму получил один из полицейских.

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