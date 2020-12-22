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Босния и Герцеговина уверяет, что икона, подаренная Лаврову, не краденая, а домовая

Икона Святителя Николая, подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, не является украденной. Как заявили в администрации Додика 22 декабря, это освящённая домовая икона.

«Икона Святителя Николая, которую сербский член и председательствующий президиума БиГ Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову, не украденная и относится к домовым освященным иконам. Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено», - цитирует РИА Новости заявление кабинета.

В администрации также указали на то, что спустя неделю с момента дарения икона не обнаружилась в списке пропавших святынь, никто её не разыскивает, так что она не является частью культурного наследия.

«Никто и ничего, а менее всего гнусная ложь, не могут испортить братских отношений двух православных народов, как и отношения члена президиума от сербов и политического руководства России», — говорится в сообщении.

Образ Николая Чудотворца, написанный в Луганске, глава президиума БиГ Додик подарил Лаврову в понедельник, 14 декабря. На фотографии, размещенной местным порталом СРНА, видна красная сургучная печать на обратной стороне иконы. На ней есть оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия». В итоге у Украины возникли претензии, и Россия была вынуждена вернуть подарок «для уточнения ее истории по линии Интерпола».

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