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Россия возвращает подаренную Лаврову боснийскую икону из-за претензий Украины

Икона, которую подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, будет возвращена дарителям «для уточнения ее истории по линии Интерпола». Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве 19 декабря, пишет ТАСС.

Накануне прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения позолоченной иконы 18 века из Луганска. Это произошло после того, как в местный МИД поступила нота украинского посольства с требованием вернуть произведение искусства и выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Образ Николая Чудотворца, написанный в Луганске, глава президиума БиГ Додик подарил Лаврову в понедельник, 14 декабря. На фотографии, размещенной местным порталом СРНА, видна красная сургучная печать на обратной стороне иконы. На ней есть оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

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