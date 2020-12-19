Россия возвращает подаренную Лаврову боснийскую икону из-за претензий Украины

Икона, которую подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, будет возвращена дарителям «для уточнения ее истории по линии Интерпола». Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве 19 декабря, пишет ТАСС.
Накануне прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения позолоченной иконы 18 века из Луганска. Это произошло после того, как в местный МИД поступила нота украинского посольства с требованием вернуть произведение искусства и выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.
Образ Николая Чудотворца, написанный в Луганске, глава президиума БиГ Додик подарил Лаврову в понедельник, 14 декабря. На фотографии, размещенной местным порталом СРНА, видна красная сургучная печать на обратной стороне иконы. На ней есть оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».