Россия возвращает подаренную Лаврову боснийскую икону из-за претензий Украины

Икона, которую подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, будет возвращена дарителям «для уточнения ее истории по линии Интерпола». Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве 19 декабря, пишет ТАСС.



Накануне прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения позолоченной иконы 18 века из Луганска. Это произошло после того, как в местный МИД поступила нота украинского посольства с требованием вернуть произведение искусства и выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

