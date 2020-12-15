Суд прекратил дело активиста Иванкина за пикет против поправок к Конституции у «Галереи»

Октябрьский районный суд Петербурга 15 декабря прекратил дело в отношении Павла Иванкина, которого ранее арестовали на 5 суток за пикет против плебисцита по Конституции. Об этом сообщает адвокат проекта «Апология протеста» Александр Передрук.

Иванкин 15 февраля 2020 года вышел на одиночный пикет против поправок к Конституции у ТРК «Галерея». Летом активиста арестовали на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).