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Суд прекратил дело активиста Иванкина за пикет против поправок к Конституции у «Галереи»

Октябрьский районный суд Петербурга 15 декабря прекратил дело в отношении Павла Иванкина, которого ранее арестовали на 5 суток за пикет против плебисцита по Конституции. Об этом сообщает адвокат проекта «Апология протеста» Александр Передрук.

Иванкин 15 февраля 2020 года вышел на одиночный пикет против поправок к Конституции у ТРК «Галерея». Летом активиста арестовали на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Полиция сочла, что плакат, который держал в руках активист, носил провокационный характер, который призывает к незаконным действиям.

Городской суд отправил дело на новое рассмотрение, в рамках которого суд принял решение прекратить дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля включительно. Почти 80 % от числа проголосовавших высказались за. Одна из принятых поправок — это возможность для действующего президента страны избираться еще на два срока.

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Комментарии (3)

iphonedimona
Пикет - это митинг. Запрещено. Путинг - это не митинг. Разрешено.
Mikle776
теперь оправданный может отсудить у минфина немного денег за незаконное преследование и арест...
USSR_forever
митинги можно проводить в других странах - без согласований и без последствий для своего здоровья =)
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