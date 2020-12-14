FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Подлинную историю Кисы Воробьянинова расскажет «Приют комедианта»

19–21 декабря в «Приюте комедианта» состоится премьера спектакля «Киса». В основе постановки запрещенные цензурой главы романа Ильфа и Петрова.

фото с репетиции
фото с репетицииФото: Иван Черных, фото предоставлено театром

Авторы «Кисы» обещают рассказать подлинную историю господина Воробьянинова, который, как известно, на склоне лет связался с веселым и беспринципным авантюристом и гедонистом Остапом Бендером. В версии, которую сочиняют режиссер Семен Серзин и художник Соня Матвеева, Киса Воробьянинов оказывается неожиданно молод, одет в еще более неожиданную шубу феерического розового окраса и ведет жизнь даже с большим размахом, чем великий комбинатор.

События разворачиваются в подземном переходе, время действия отсылает к 90-м. Как и костюмы героев: Соня Матвеева соединила «штампы» 90-х с изящными историческими деталями. Например, на одну из героинь наденут тщательно выполненный корсет, который до поры до времени будет скрыт под олимпийкой. А отца Федора, предпочитающего носить малиновый пиджак со спортивными штанами, обуют в элегантные штиблеты.

Поиск семейных сокровищ для главного героя становится последним шансом вернуть минувшую роскошную жизнь. На дворе меж тем последний год НЭПа, когда можно было ухватить ускользающее из рук прошлое. Смена одного режима на другой, утрата прежних ориентиров и бесшабашная свобода заставляют идти на всевозможные ухищрения не только Кису, но и всех прочих героев спектакля.

Начало в 19:00, 16+.

Наталия Эфендиева

фото с репетиции
фото с репетицииФото: Иван Черных, фото предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

hmkv
Да уж...
zelf
И тут всё решили испоганить. Идиоты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний