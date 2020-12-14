Подлинную историю Кисы Воробьянинова расскажет «Приют комедианта»

Авторы «Кисы» обещают рассказать подлинную историю господина Воробьянинова, который, как известно, на склоне лет связался с веселым и беспринципным авантюристом и гедонистом Остапом Бендером. В версии, которую сочиняют режиссер Семен Серзин и художник Соня Матвеева, Киса Воробьянинов оказывается неожиданно молод, одет в еще более неожиданную шубу феерического розового окраса и ведет жизнь даже с большим размахом, чем великий комбинатор.

События разворачиваются в подземном переходе, время действия отсылает к 90-м. Как и костюмы героев: Соня Матвеева соединила «штампы» 90-х с изящными историческими деталями. Например, на одну из героинь наденут тщательно выполненный корсет, который до поры до времени будет скрыт под олимпийкой. А отца Федора, предпочитающего носить малиновый пиджак со спортивными штанами, обуют в элегантные штиблеты.



Поиск семейных сокровищ для главного героя становится последним шансом вернуть минувшую роскошную жизнь. На дворе меж тем последний год НЭПа, когда можно было ухватить ускользающее из рук прошлое. Смена одного режима на другой, утрата прежних ориентиров и бесшабашная свобода заставляют идти на всевозможные ухищрения не только Кису, но и всех прочих героев спектакля.



Начало в 19:00, 16+.



Наталия Эфендиева

