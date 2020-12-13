Как сообщает ГУ МВД региона 13 декабря, молодых людей задержали два дня назад. Им 20 и 30 лет, оба привлекались. На этот раз их внешность описала 89-летняя пенсионерка, которая живет в Кронштадте. Молодые люди пришли к ней от лица Пенсионного фонда и предложили купить массажер. Она согласилась на два. Кроме того, не устояла пенсионерка и от предложения поменять старые деньги на новые, так они получили миллион.

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые могут быть причастны к хищению миллиона рублей от лица Пенсионного фонда . Один из подозреваемых сменил профиль с вора на мошенника.

Для обоих прошло чуть больше года с последнего суда. 20-летний Павел Абакумец был приговорен к реальному сроку в колонии-поселении за кражу аккумуляторов с базовой подстанции сотовых операторов. Это была четвертая его судимость, по совокупности он получил чуть больше двух лет, но значительную часть наказания отсидел в СИЗО. Раньше он только крал. На его странице сохранились фото с суда, где он с улыбкой сидит в «клетке», и юмористическая картинка с изображением вора и папки дела, на которой последняя говорит «продолжай, ты меня возбуждаешь».

Второй подозреваемый, Степан Воробьев, за такой же обман с заменой старых денег на новые в 2019 году сидел в СИЗО, но дело прекратили, так как с пенсионеркой он каким-то образом помирился.

Обоих судили в Сестрорецке.

Полиция ищет других потерпевших от визитов этих молодых людей.