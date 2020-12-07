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В результате лесных пожаров, которые бушевали в Австралии в 2019 году, пострадали по меньшей мере 3 миллиарда животных. Погибли более 60 тысяч коал, более миллиона вомбатов и несколько миллионов кенгуру. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF), опубликованном 7 декабря, передает ТАСС.

По данным фонда, в огне погибли более 143 миллионов млекопитающих, 2,46 миллиарда рептилий, 181 миллион птиц и 51 миллион лягушек. Среди жертв почти 40 миллионов поссумов, более 41 миллиона мелких насекомоядных сумчатых, 5,5 миллиона кенгуру, более 1 миллиона вомбатов и около 115 тысяч ехидн. И даже эти цифры, вероятно, не полные, поскольку данные о численности популяций на площади в 11,5 миллиона гектаров отсутствуют, и оценить урон на 100% пока невозможно.

«Трудно представить себе событие в известной истории, которое так сильно повлияло бы на дикую природу Австралии», — сказал исполнительный директор австралийского отделения WWF Дермот О'Горман. Эти чудовищные цифры говорят о том, что австралийские лесные пожары — беспрецедентное стихийное бедствие, которое «требует срочной реакции», отметил он. Для коал, которым и без того грозило вымирание, пожары стали настоящей катастрофой. Только на острове Кенгуру, где пожары уничтожили почти 100% леса, погибли более 41 тысячи коал, еще 11 тысяч — в лесах штата Виктория и как минимум 8 тысяч — в наиболее пострадавшем от огня штате Новый Южный Уэльс. О'Горман призвал весь мир помочь Австралии сохранить этих животных. «Мы не можем себе позволить потерять коал, только не в нашу смену», — сказал он.

Ранее власти Нового Южного Уэльса провели исследование, согласно которому коалы к 2050 году полностью вымрут на территории региона. Единственным выходом они называли срочное вмешательство правительства, чтобы остановить вырубку лесов, где обитают эти животные, и начать программы по восстановлению их популяции.



Лесные пожары бушевали в Австралии с сентября 2019 года по февраль 2020-го и были настольно масштабными, что стали видны даже из космоса. Взять ситуацию под контроль и ликвидировать очаги возгорания удалось лишь после обильных дождей в первой декаде февраля. Людям пришлось эвакуироваться из своих домов, а по дороге местные жители спасали коал. Из-за пожаров в двух штатах погибли 19 человек.