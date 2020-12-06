«Действовали неадекватно». В ЗакСе Петербурга прокомментировали драку охранников и всадниц

Конфликт охранников Законодательного собрания Петербурга с двумя наездницами прокомментировали в пресс-службе городского парламента. Ответ на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию днем 6 декабря.
«Этот инцидент действительно произошел у Мариинского дворца. Сотрудники охраны увидели лиц, которые, на их взгляд, действовали неадекватно. С подозрением на совершение правонарушения они вызвали на место инцидента полицию. После прибытия сотрудников полиции данные лица были доставлены в отдел для дальнейших разбирательств. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка», — сообщил изданию представитель петербургского ЗакСа.
Видеозаписи разборок в средневековом стиле у стен Мариинского дворца в центре Петербурга оказались в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, словесная перепалка переросла в драку. Досталось как всадницам, так и стражам, охранявшим покой дворца.