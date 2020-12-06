FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

«Действовали неадекватно». В ЗакСе Петербурга прокомментировали драку охранников и всадниц

Конфликт охранников Законодательного собрания Петербурга с двумя наездницами прокомментировали в пресс-службе городского парламента. Ответ на запрос «Фонтанки» поступил в редакцию днем 6 декабря.

«Этот инцидент действительно произошел у Мариинского дворца. Сотрудники охраны увидели лиц, которые, на их взгляд, действовали неадекватно. С подозрением на совершение правонарушения они вызвали на место инцидента полицию. После прибытия сотрудников полиции данные лица были доставлены в отдел для дальнейших разбирательств. В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка», — сообщил изданию представитель петербургского ЗакСа.

Видеозаписи разборок в средневековом стиле у стен Мариинского дворца в центре Петербурга оказались в распоряжении «Фонтанки». Судя по кадрам, словесная перепалка переросла в драку. Досталось как всадницам, так и стражам, охранявшим покой дворца.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

mavar
Давно пора этих ненормальных из центра убрать.
Riptide
Муравейник среагировал на заголовок «Действовали неадекватно»
dihlofos
Ну да. Может быть лошади и отправляли естественные надобности на площади, хотя фактов этому не имеется. А когда сторожа применяют силу - это конечно "всегда нормально" основание и порядок - читайте в законе. Во-вторых сторожа находились вне своего охраняемого объекта. В-третьих, когда ЗаКс размазывает дерьмо по своими бумажкам и принимает его в нескольких чтениях, это почему-то никого не заботит, хотя это дерьмо похлеще и воняет не меньше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний