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Матвиенко решила улучшить жилищные условия сотрудников МВД и Росгвардии за счет государства

Совет Федерации предложил распространить военную ипотеку на полицейских и нацгвардейцев. Предложение озвучила глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, сообщает 4 декабря агентство городских новостей «Москва».

«Мы хотим предложить записать по итогам нашего совещания в перечень поручений <…>: рассмотреть возможность присоединения Росгвардии, МВД к системе военной ипотеки, с тем чтобы ускорить улучшение жилищных условий сотрудникам этих служб», — заявила Матвиенко.

Она уверила, что улучшение жилищных условий хорошо скажется на качестве несения службы.

Военная ипотека — это государственная программа, позволяющая военнослужащим получить жильё на льготных условиях. Она отличается от обычной ипотеки для «гражданских». Военнослужащие регистрируются в накопительно-ипотечной системе (НИС) и открывают в ней счёт. Государство каждый месяц начисляет на этот счёт определённую сумму, которая ежегодно индексируется. Размер субсидии одинаковый для всех: в 2019 году она составляет 280 009,7 рубля в год, то есть 23 334,14 рубля в месяц. Через 3 года после регистрации в системе накопленные средства можно использовать для приобретения жилья.

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Комментарии (16)

262255201
Бабушка известный " специалист добрых дел" по неэффективному "инвестированию" бюджетных средств ... Миллиардные вложения в стадион из городского бюджета её незабываемый "успех" , тоже уверяла в будущем улучшении качества выступлений и успехах на европейской арене ( и где они ? может это сдача в аренду на 49 лет за 1 руб в год ? )
260602101
Можно еще Минскому ОМОНУ выделить с Российского бюджета - ведь Союзное государство.
COVID-2036
неплохо, неплохо... одним выстрелом сразу нескольких зайцев... заяц №1: бюджетные деньги плавно переходят к любимым застройщикам (и под красивым предлогом)... заяц №2: покупается преданность опричников, услуги которых очевидно будут очень востребованы в обозримом будущем на просторах РФ... заяц №2.5: благополучие опричников еще более увязывается с шатающимся режимом, теперь еще и путем их финансового закобеления милитаристской ипотекой
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