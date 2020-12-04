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Новые айфоны не вызвали бывалого ажиотажа в России. Петербург среди лидеров по покупкам

На фоне пандемии россияне не спешат поменять свой смартфон на новую модель от компании Apple.

«За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях было зарегистрировано около 48 тысяч этих устройств, что в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее и iPhone Х двумя годами ранее», — сообщает 4 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании oneFactor.

С начала продаж на долю iPhone 12 Pro и iPhone 12 в России приходится всего 0,03% от работающих в стране смартфонов. Максимальное проникновение iPhone 12 получил в Москве (0,034%), Санкт-Петербурге и Московской области (по 0,02%), а модель с приставкой Pro стала наиболее популярной в столице и Чечне (по 0,03%), Северной столице и Подмосковье (по 0,02%).

Эксперты указывают, что падение интереса к устройствам от Apple вызвано рядом факторов, среди которых экономия на фоне пандемии коронавируса, высокая цена новинок, дефицит моделей Pro и общее увеличение периода пользования смартфонами.

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Комментарии (8)

260585341
зачем он вообще нужен за такие деньги? лучше в отпуск слетать
260759231
В среднем айфон при нормальном обращении служит верой и правдой 3 года. Народ еще "семерки" и Х донашивает, с которых вполне можно переходить на SE2, если хочется остаться в небольшом размере корпуса или на 11 поколение - цены на них намного доступнее, чем на 12.
Ну и вообще народ не богатеет, так-то + пандемия душит.
hal9000
Нафиг он нужен..у меня все смартфоны перебитые..хоть за 50 тыщ хоть за 70..обязательно раз пять уровню на асфальт..немогу к ним относится серьезно..мне бы бронированный какой
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