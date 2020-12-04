Новые айфоны не вызвали бывалого ажиотажа в России. Петербург среди лидеров по покупкам

На фоне пандемии россияне не спешат поменять свой смартфон на новую модель от компании Apple.

«За первые две недели продаж новой линейки iPhone 12 и 12 Pro в мобильных сетях было зарегистрировано около 48 тысяч этих устройств, что в три раза меньше, чем за аналогичный период на старте продаж iPhone 11 и 11 Pro годом ранее и iPhone Х двумя годами ранее», — сообщает 4 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании oneFactor.

С начала продаж на долю iPhone 12 Pro и iPhone 12 в России приходится всего 0,03% от работающих в стране смартфонов. Максимальное проникновение iPhone 12 получил в Москве (0,034%), Санкт-Петербурге и Московской области (по 0,02%), а модель с приставкой Pro стала наиболее популярной в столице и Чечне (по 0,03%), Северной столице и Подмосковье (по 0,02%).