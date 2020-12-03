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Мэппинг-шоу, запланированное на Дворцовой на выходные, можно будет увидеть только в онлайн-формате

Световое 3D-mapping шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа», которое планировали показывать на Дворцовой с участием зрителей в течение двух вечеров — 5 и 6 декабря, — пройдет исключительно в онлайн-формате. Очное присутствие зрителей отменено. Об этом организаторы мероприятия сообщили «Фонтанке» вечером 3 декабря.

В комитете по культуре уточнили, что такое решение было принято ими совместно с организаторами и Государственным Эрмитажем, в честь которого и задумано шоу. Причина — напряженная эпидемиологическая ситуация.

При этом само шоу состоится, и горожане смогут увидеть его онлайн — в первую очередь на сайте «Фонтанки». О подробностях, включая часы проведения, — мы сообщим отдельно.

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Комментарии (6)

Яхта
40 миллонов получит французская фирма, посмотреть можно в онлайне, зачем эти траты в данное время, когда нужно тратить на медицину!!!! Уроды и воры.
Danik
Распил во время чумы! Вот ведь же бред творится. Да и какое отношение имеют нынешние у власти к тем Победам того Государства?
Nemcoff
Ради интереса теперь схожу на дворцовую, взгляну на то, на что смотреть нельзя
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