Мэппинг-шоу, запланированное на Дворцовой на выходные, можно будет увидеть только в онлайн-формате

Световое 3D-mapping шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа», которое планировали показывать на Дворцовой с участием зрителей в течение двух вечеров — 5 и 6 декабря, — пройдет исключительно в онлайн-формате. Очное присутствие зрителей отменено. Об этом организаторы мероприятия сообщили «Фонтанке» вечером 3 декабря.



В комитете по культуре уточнили, что такое решение было принято ими совместно с организаторами и Государственным Эрмитажем, в честь которого и задумано шоу. Причина — напряженная эпидемиологическая ситуация.

