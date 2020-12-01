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В Петербурге вынесли приговор воспитательнице детского сада, у которой трехлетняя девочка задохнулась между прутьями горки

Калининский районный суд признал виновной воспитательницу детского сада № 100 Александру Литвину в причинении смерти по неосторожности. Два года она не сможет работать с детьми.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 декабря, в ходе заседаний было установлено, что в день трагедии, 26 марта, Литвина вывела группу на детскую площадку на улице Веденеева, 10, корпус 2. Там воспитательница «должным образом не наблюдала за поведением детей, входящих в вверенную ей группу, отвлекалась на посторонние занятия на длительное время», а попросту говоря, увлеклась разговором с коллегой. В это время трехлетняя девочка во время игры засунула голову между прутьями горки, а выбраться сама не смогла. В таком положении она провела не менее 9 минут 27 секунд. Девочка получила серьезные травмы головы, шеи и позвоночника, от которых скончалась.

Литвина вину признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд приговорил воспитательницу к двум годам ограничения свободы. Это значит, что она не сможет на это время менять место жительства без согласования с органами надзора, а также не должна покидать территорию муниципального образования, в котором сейчас проживает. Также Литвина на два года лишена права заниматься педагогической деятельностью и деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних и осуществлением надзора за несовершеннолетними.

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