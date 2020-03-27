Не остановка дыхания, а застревание в горке стало причиной смерти трехлетней девочки в детском саду Калининского района

Следственной группе, которая пол четверга провела в детском саду № 100 Калининского района, удалось восстановить события , приведшие к гибели маленького ребенка. И это не внезапная остановка дыхания, как сообщала накануне администрация района.



Как стало известно «Фонтанке», следствию удалось собрать доказательства того, что девочка во время прогулки с группой и воспитательницей в 11.30 каталась с горки. У ребенка, по предварительной информации, застряла голова между прутьями внешнего ограждения, а в силу возраста и маленького роста найти опору она не смогла. Через какое-то время ребенок потерял сознание от асфиксии.

