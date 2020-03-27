Не остановка дыхания, а застревание в горке стало причиной смерти трехлетней девочки в детском саду Калининского района
Следственной группе, которая пол четверга провела в детском саду № 100 Калининского района, удалось восстановить события , приведшие к гибели маленького ребенка. И это не внезапная остановка дыхания, как сообщала накануне администрация района.
Как стало известно «Фонтанке», следствию удалось собрать доказательства того, что девочка во время прогулки с группой и воспитательницей в 11.30 каталась с горки. У ребенка, по предварительной информации, застряла голова между прутьями внешнего ограждения, а в силу возраста и маленького роста найти опору она не смогла. Через какое-то время ребенок потерял сознание от асфиксии.
Дальнейшее изложении произошедшего похоже на то, что накануне «Фонтанке» рассказывали чиновники. Была вызвана скорая, однако реанимационные мероприятия не спасли малышку.
Следком возбудил уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности» УК РФ.