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27.03.2020 08:53
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Не остановка дыхания, а застревание в горке стало причиной смерти трехлетней девочки в детском саду Калининского района

Следственной группе, которая пол четверга провела в детском саду № 100 Калининского района, удалось восстановить события , приведшие к гибели маленького ребенка. И это не внезапная остановка дыхания, как сообщала накануне администрация района.

Как стало известно «Фонтанке», следствию удалось собрать доказательства того, что девочка во время прогулки с группой и воспитательницей в 11.30 каталась с горки. У ребенка, по предварительной информации, застряла голова между прутьями внешнего ограждения, а в силу возраста и маленького роста найти опору она не смогла. Через какое-то время ребенок потерял сознание от асфиксии.

Дальнейшее изложении произошедшего похоже на то, что накануне «Фонтанке» рассказывали чиновники. Была вызвана скорая, однако реанимационные мероприятия не спасли малышку.

Следком возбудил уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности» УК РФ.

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Комментарии (9)

PapaKarlo
Воспитатель должна следить за детьми, чтоб они не повредились при пребывании на игровой площадке. Но в данном случае ее вина минимальна. А может и вообще,отсутствует. Если эта "горка" была установлена лет 15 назад и принята в эксплуатацию, то она соответствовала всем нормам безопасности. Все время дети играли без происшествий. И вот, на тебе... Хотя, возможно, что какие-то элементы "горки" были утрачены и со временем,она стала представлять опасность. Здесь, все возможно... дети есть дети. Порой, лезут куда попадя. Глаз да глаз за ними нужен...
alexadmin
Воспитателю - атата. Лет на несколько. А во всех детсадах, видимо, весь инвентарь теперь на площадках выкорчуют, только песочницы оставят :(
hal9000
что это за горка с прутьями??..кто такие делает?
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