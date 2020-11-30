Фото: скриншот из видео/YouTube/AC/DC

В ноябре по непонятной причине активизировались музыканты из Австралии. Новые альбомы выпустили AC/DC, Nick Cave, King Gizzard & Wizard Lizard и даже участник Dead Can Dance — Brendan Perry. В этот раз расскажу о них и еще о свежих релизах американцев Smashing Pumpkins, белорусов «Кассиопея» и россиян OQJAV. А также про интернациональный проект родом из России Kito Jempere.

AC/DC. Power Up

Главное преимущество AC/DC — это стабильность. Ансамбль всегда выдавал ровно то, чего от него ждали. Прямолинейные рок-боевики с простыми и цепляющими мелодиями, полные безопасной агрессии. Под любую из песен AC/DC мужчины, не напрягаясь, чувствовали себя мужчинами и автоматически поднимали свой мачо-статус в глазах боевых подруг.



Умение оправдать ожидания, своеобразный «эффект МакД...», одинаково вкусного в любой точке мира, австралийские рокеры сохранили до сих пор. После огромного перерыва, продравшись сквозь неимоверное количество сложностей и потерь, они снова записали пластинку, полную откровенных боевиков.

И здесь, как и всегда у AC/DC, начинает работать еще один эффект этого фастфуда, известный под названием guilty pleasure. Как бы ни критиковали бургеры эстеты и ЗОЖники, втайне они все равно с удовольствием их едят. Ровно такое же отношение — к песням AC/DC. Кто бы что ни говорил, как бы кто ни воротил нос, наступит момент, когда захочется слушать именно их. И это будет чертовски драйвовый момент. Brendan Perry. Songs of Disenchantment — Music from the Greek Underground



Если Liz Frazer, женская половина легендарного дуэта Dead Can Dance, много лет назад скрестившего рок-музыку с ритуальными напевами и мистическими гармониями, появляется в информационном поле достаточно часто, то ее напарник Brendan Perry редко радует поклонников своими работами.



Зато если он это делает, то обязательно с концептуальным шиком. На новом альбоме Брендана Перри нет ни одной песни Брендана Перри. Зато есть полный набор произведений в жанре «ребетика».

Ребетика — это городской фольклор греческих портов, песни матросов, проституток и грузчиков. По сути, русский шансон, только гораздо более горячий благодаря воздействию жаркого южного солнца

Никто не ожидал такого пристального интереса к столь низкому жанру от музыкального мистика и исследователя божественных мелодий.

Но Brendan Perry потому и считается великим артистом, что умеет узреть во всем «руку Бога». В его трактовке застольные и хороводные мелодии, полные животной страсти или пьяной тоски, вдруг превратились в изысканные и немного остраненные баллады, родом из абстрактного Средневековья. И случилось невероятное, полная иллюминация. Песни сохранили свою горизонтальную плотскую страсть, но одновременно устремились ввысь, по вертикали, бесконечно стремящейся сами знаете куда. Nick Cave. Idiot Prayer



Предпоследний артист нашего австралийского списка — Nick Cave, который, наверное, и сам давно забыл про свои австралийские корни — настолько давно и прочно он ассоциируется у нас с авангардом европейского андеграунда. Впрочем, и андеграунд Кейв давно перерос, превратившись из enfant terrible в великого крунера нашего смутного времени.

Альбом Idiot Prayer доказывает этот статус певца на сто процентов. Проект, родившийся благодаря и вопреки пандемии, предельно прост и предельно велик.

Ник Кейв исполняет свои лучшие песни почти два часа в большом концертном зале. На сцене только он и рояль. Это сольное выступление. Настолько сольное, что в зале нет не только музыкантов, но и зрителей. Только артист, только рояль — в самом центре огромного пустынного зала. Одиночество в самом чистейшем виде. Изоляция, про которую пели Joy Division. Разрыв всех возможных связей. Кроме одной — «идиотской молитвы» — песен, исполняемых в кажущуюся пустоту. Но на самом деле — от одного сердца к миллиону других, которые держит в уме Ник Кейв.



King Gizzard & Wizard Lizard. KG



Если вам хватит терпения дочитать длинное название этой австралийской группы до конца, а потом еще и послушать песни с их многочисленных альбомов, то вы будете приятно поражены тем фактом, что дело Фрэнка Заппы живет и побеждает.

Оказывается, в эпоху рэпа, прямолинейного гитарного рока, ленивого r’n’b или корейской попсы все еще существуют артисты, которые не боятся смешивать в хаотичную кучу хиппи-эстетику семидесятых, трипы прогрессивного рока, галлюциногенные фольклорные заплывы и фри-джаз, а потом еще и наслаждаться тем хаосом, который они наворотили. Делают они это с наглостью Моргенштерна, без оглядки на строгих критиков и требовательных слушателей. Делают в удовольствие и не отказывают себе ни в чем. Поэтому могут, например, записать за год пять альбомов. И для каждого придумать собственную концепцию — от часовой вариации на одну и ту же мелодию до чудовищного микса пастушьей этники с суровым индастриалом в духе Rammstein. Кажется, у этой группы нет ничего святого, и в данном случае это работает безотказно, вплоть до полных стадионов на сольных концертах.



И если вы хотите знать, чем отличается «моргенштерн здорового человека» от «моргенштерна курильщика», обязательно слушайте King Gizzard & Wizard Lizard. Они — про здоровье. И последний альбом — лишнее тому подтверждение.

Кассиопея. «По колено в любви»



На другой стороне земного шара от Австралии — в Белоруссии есть коллектив, который тоже успешно эксплуатирует психоделическую тему в музыке, правда, без всяких стадионных амбиций. «Кассиопея» исполняет «space-rock», но ровно так, как они это понимают. А они это понимают в полном согласии с собственным названием и фильмами советской детской фантастики — так, будто бы они инопланетяне, играющие рок. Поэтому на каждом концерте артисты облачаются в невероятные костюмы в духе «Тайны третьей планеты», а песни сочиняют наполненные бесстыдными синтезаторными звуками и стихами, словно написанными искусственным разумом. Если бы голосовой помощник «Алиса» напилась вместе с Siri и им дали бы в руки инструменты, вполне возможно, получилась бы «Кассиопея».



Удивительно, но при зашкаливающем градусе безумия всего, что происходит в ансамбле, слушать их — очень увлекательное, приятное и осмысленное занятие. Осознанное потребление абсурда в выверенных дозах как лучшее лекарство от бессмысленности всего окружающего пространства.

OQJAV. «Кромешна»



Еще одни апологеты странной музыки — московская группа OQJAV, которая начиналась как ультрамодный проект, настоятельно рекомендованный каждому хипстеру, но с уходом из состава Кати Павловой («ОбеДве») превратилась в рафинированный арт-хаусный артефакт. И сейчас аудитория OQJAV — это, скорее, взрослые любители авангардного кино и нового театра, посетители салонных выставок и вернисажей современного искусства.

За пределами непосредственно музыки этот образ подкрепляется активной деятельностью «на стороне» фронтмена коллектива Вадика Королева. Из последних его достижений — главная роль в шумящем сейчас фильме Семена Серзина «Человек из Подольска». Возвращаясь к музыке OQJAV — это всегда резкие и изломанные мелодии, балансирующие между элетророком и городским романсом. А также на первый взгляд хаотичный набор ярких образов и удачно сочетающихся друг с другом рандомных слов. Иногда это словесное жонглирование становится чересчур вычурным. Иногда пирамида образов рушится, как карточный домик. Но время от времени, в лучших традициях автоматического письма сюрреалистов, песни складываются в безусловные шедевры. Группу OQJAV легко пропустить в потоке бесконечной музыкальной информации. Но если вы ее зацепите, расстаться с ней так просто у вас уже не получится. Уж очень они яркие и очень цепко «садятся» в мозг.

Smashing Pumpkins. CYR



Уже практически на исходе ноября в наш обзор залетели легенды альтернативного рока Smashing Pumpkins с новым альбомом.

Уверен, что многие поклонники ансамбля остались глубоко разочарованными после первого прослушивания релиза. Они не могут принять радикальное изменение музыкального формата ансамбля, практически тектонический сдвиг стиля, а именно — отказ от традиционного для «Тыкв» гитарного звука. Впервые в новейшей истории Билл Корган с коллегами решили накачать свой вычурный гитарный рок синтетическим клавишным звуком. То, что для поклонников равно предательству устоев, мне кажется вполне закономерным итогом развития имперского стиля, к которому всегда тяготел коллектив.

Пафос, в лучшем смысле этого слова, невозможно формально накручивать на одних и тех же музыкальных приемах. Градус высказывания неизбежно растет, и если группа не хочет перейти на холостой ход, она должна меняться радикально.

И в этом смысле все здесь получилось. Музыка исполнена мощи и величия, накрывает нас волной за волной. А когда мы уже теряем силы и готовы сдаться, Билли Корган дает нам вздохнуть, расставив в нескольких местах альбома исполненные традиционным гитарным способом пронзительные лирические баллады, которые получаются у него лучше всего.

Kito Jempere. Yet Another Kito Jempere Album

Еще один поздненоябрьский альбом — творение петербургского музыканта, диджея и саунд-продюсера Кирилла Сергеева. И этот альбом претендует на то, чтобы стать русским альбомом года.

Потому что на этом альбоме Кириллу Сергееву, возможно, впервые в России удалось в таком объеме собрать талантливую тусовку значимых европейских и российских музыкантов. И это не заслуга больших денег: со всеми, кто принимал участие в проекте, Кирилла связывают долгие творческие отношения. Весь альбом ловко уложен на подушку безопасности под названием «современная электроника». Это такой расплывчатый термин, которым всегда можно прикрыться, когда точно не знаешь, какому стилю ты следуешь. И, расположившись на этой подушке, Кирилл лукаво занимается тем, чем на самом деле любит заниматься и в своих диджей-сетах, и в своей музыке, и в программе вверенного ему модного клуба «Кузня». Он делает mashup, густо замешивает в разных пропорциях свою любимую музыку, вообще любого жанра и формата, невзирая ни на какие традиции и каноны вкуса.

В итоге на последнем альбоме он соорудил самый необычный «салат», в «ингредиентах» которого есть практически все — рэп, трип-хоп, минимал-техно, джаз, даже французский шансон. Вся эта грандиозная эклектичная авантюра исполнена великолепной командой, в диапазоне от Jimmy Tenor, и Richard Thair (барабанщик Red Snapper) до Mujuise и Мириам Сейхон.

Космополитическое приключение здесь достигло своего апогея. И это как нельзя точно попадает в этику и эстетику «Нового дивного мира». Мы не можем общаться с соседями по лестничной клетке, но, чтобы соблюдать вселенский баланс, стираем границы между странами и континентами. Близкое становится далеким, а далекое — близким. Похоже, мы и правда живем в момент полной перенастройки матрицы.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»