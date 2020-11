AC/DC. Power Up

В ноябре по непонятной причине активизировались музыканты из Австралии. Новые альбомы выпустили AC/DC, Nick Cave, King Gizzard & Wizard Lizard и даже участник Dead Can Dance — Brendan Perry. В этот раз расскажу о них и еще о свежих релизах американцев Smashing Pumpkins, белорусов «Кассиопея» и россиян OQJAV. А также про интернациональный проект родом из России Kito Jempere.

Умение оправдать ожидания, своеобразный «эффект МакД...», одинаково вкусного в любой точке мира, австралийские рокеры сохранили до сих пор. После огромного перерыва, продравшись сквозь неимоверное количество сложностей и потерь, они снова записали пластинку, полную откровенных боевиков.



И здесь, как и всегда у AC/DC, начинает работать еще один эффект этого фастфуда, известный под названием guilty pleasure. Как бы ни критиковали бургеры эстеты и ЗОЖники, втайне они все равно с удовольствием их едят. Ровно такое же отношение — к песням AC/DC. Кто бы что ни говорил, как бы кто ни воротил нос, наступит момент, когда захочется слушать именно их. И это будет чертовски драйвовый момент.

Brendan Perry. Songs of Disenchantment — Music from the Greek Underground