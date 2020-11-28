Прочное соединение. Как клей и строительно-отделочные материалы помогли финской компании закрепиться на российском рынке

Евгений Абрин, генеральный директор Kiilto Russia

— Чего удалось достигнуть российскому представительству Kiilto за время его работы?

— Все началось с открытия офиса Kiilto в Санкт-Петербурге. Мы импортировали продукцию из Финляндии, сотрудничали с небольшими узкоспециализированными магазинами. В 2000-х руководство материнской компании решило локализовать выпуск промышленных клеев и сухих строительных смесей в России, и довольно быстро мы выросли в высокоэффективный бизнес с полным циклом производства. В 2008 году начали выпуск клеев на заводе в подмосковном Раменском, а в 2011 году приступили к производству сухих строительных смесей в Калужской области. Продукция этих предприятий составляет около 70% всего ассортимента, реализуемого нами в России.



Сегодня наши клиенты — ведущие строительные компании, торговые сети, дистрибьюторы и промышленные производства. Мы занимаем значимое место в семье предприятий Kiilto, работающих в 12 странах Европы. Внутренний рейтинг концерна учитывает различные показатели эффективности, в том числе обороты и прибыль, узнаваемость бренда, показатель лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score — индекс готовности рекомендовать), степень продвижения продукции и уровень дистрибуции. И мы гордимся тем, что Kiilto Russia входит в тройку лидеров в общем рейтинге группы компаний Kiilto.

Кроме того, в непростом для всех 2020 году для нас важно по-прежнему быть в списке «Самых влиятельных финских компаний в России» «Фонтанки.ру» в качестве одного из «Лидеров финского бизнеса».

«Фонтанка.ру» представила результаты ежегодного исследования «Самые влиятельные финские компании в России» в рамках проекта «Лидеры финского бизнеса — 2020. На виражах русских горок», с которым можно ознакомиться здесь.

— Какие особенности финского делового подхода присутствуют в работе Kiilto Russia?



— Бизнес по-фински — это, в первую очередь, открытость коммуникаций, долгосрочное партнерство, близость к клиенту, высокое качество и экологическая безопасность. Все эти ориентиры актуальны и для нас. В российском подразделении, как и в финском, действуют эффективные внутренние процедуры и регламенты, затрагивающие все: от технических разработок до послепродажного сервиса. Мы также сертифицированы по стандартам ISO, которые соблюдаются на производствах и во всех процессах.

— Что из строительно-отделочных материалов компании пользуется наибольшим спросом среди российских профессионалов?

— Мы гордимся качеством наших цементных затирок Saumalaasti и гидроизоляционных материалов Fiberpool, Fiberlast и KeraPro — это самые узнаваемые продукты Kiilto. Активно продвигаем системные решения для отделки влажных помещений и полов, стремимся развивать культуру их применения на российском рынке.



За последний год мы усовершенствовали линейку наших клеев для плитки, вывели новый продукт Premium Fix — эластичный клей для всех видов плитки и крупноформатного керамогранита, который становится все более популярным. Также уделяем внимание развитию продуктовой линейки для канала DIY: в частности в 2020 году запустили упаковку малого формата для частных потребителей.



Наши промышленные клеи Sitol, Kestopur, Kestokol и Akvapur хорошо известны предприятиям разных отраслей: деревообрабатывающим, производящим упаковку и коммерческий транспорт. Мы предлагаем партнерам комплексные решения, позволяющие улучшать качество их товаров и повышать эффективность производства.

— Отличается ли продукция российских заводов Kiilto от аналогичной финской?

— Главное условие высокого качества — четкое соблюдение технологии и правильное сырье. Подчеркну, что в России мы используем ключевые сырьевые компоненты, аналогичные тем, что применяются в Финляндии и Швеции. Для нашей страны такой выбор не всегда оптимален с точки зрения себестоимости, но мы приняли решение соблюдать европейские требования к качеству и следуем ему уже много лет. Естественно, у нас есть достаточно большое количество российских поставщиков высокого уровня, и некоторые из них развиваются вместе с нами благодаря конкуренции с Европой, США и Китаем.

— Какой из продуктов Kiilto Russia сегодня можно назвать инновационным?



— Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр уникальных продуктов и решений. Например, Kiilto KeraPro — быстрая гидроизоляция, которая подходит как для ручного, так и механизированного нанесения и позволяет сократить сроки производства работ до пяти раз. Наше новое продуктовое направление — Kiilto Fireproof, экологически чистые и безопасные для пользователя огнезащитные составы для деревообрабатывающей, бумажной и упаковочной промышленности, а также для изоляционных и фильтрующих материалов. Они предотвращают или замедляют распространение огня в материале, на который наносятся.

— Насколько важна для компании забота об экологии?

— Еще в 2018 году мы запустили глобальную корпоративную программу Our Promise to the Environment, включающую четыре основных направления: материалы, энергия, упаковка и сервисы. По каждому стартовали десятки проектов и определены конкретные измеримые цели. Группа Kiilto планирует стать «углеродно-нейтральной» компанией к 2028 году. Это значит, что вредные выбросы в атмосферу, неизбежные во время производства, будут на 100% компенсированы за счет внедрения зеленых технологий, материалов, процессов и сервисов. Я очень рад, что российское подразделение внесет существенный вклад в достижение этой цели. По некоторым направлениям мы планируем быть пионерами в своей отрасли.

Мы также рады осознавать, что в России вопросы защиты экологии и окружающей среды стали занимать достойное место в повестке как государства, так и бизнеса. Понимание этой проблематики также существенно выросло среди граждан страны. Многие наши клиенты стали интересоваться зеленым решениями и сервисами, а некоторые предъявляют чрезвычайно жесткие требования к продукции, по сути делая невозможным для отдельных поставщиков работу с ними. Несомненно, это хорошие новости для Kiilto, так как наша компания считает лидерство в вопросах защиты экологии и окружающей среды одной из главных стратегических целей.

— Как ограничения, связанные с пандемией, повлияли на продажи Kiilto Russia?

— Апрель и май были очень сложными, но с июня ситуация начала выравниваться. Во время локдауна мы активно сотрудничали с компаниями, занятыми в строительстве социально значимых объектов и производстве товаров первой необходимости. Они продолжали работать, выпуская санитарно-гигиенические средства, фильтрационные системы для госпиталей и больниц, автомобили для скорой помощи и т.п. В итоге нам удалось сохранить показатели производства на «докарантинном» уровне — во многом благодаря партнерам и клиентам, чей бизнес не останавливался в период ограничений.

— Что изменилось в работе компании в этом году?

— На первый план вышли безопасность, повышение эффективности производства, удаленное управление процессами, развитие сервисов, цифровизация взаимодействия с клиентами. Мы запустили проект Kiilto Pro Academy Online, сделав обучение по нашим продуктам доступными для слушателей даже из дальних регионов. Этот формат нисколько не уступает «живым» офлайновым семинарам. Большой упор мы делаем на практическое применение наших продуктов и систем. Слушатели Академии привыкли к возможности поработать с ними вживую, и для нас важно было сохранить интерактивность даже при переходе в онлайн, обеспечить максимум практики, научить людей применять европейские технологии строительства. Поэтому мы инвестировали в новое программное обеспечение и оборудование.

В промышленном направлении мы начали использовать современные коммуникационные платформы для дистанционного тестирования наших решений на производствах совместно с клиентами. В маркетинге — оперативно изменили структуру затрат, сфокусировавшись на digital. Эти меры в совокупности позволили существенно увеличить количественный и географический охват нашей целевой аудитории.

Многое было сделано для повышения безопасности и предотвращения распространения Covid-19 на наших заводах, складах и офисах. Мы не только соблюдали все рекомендации и требования Роспотребнадзора, федеральных и региональных властей, но и принимали дополнительные меры, такие как существенное расширение программ страхования для сотрудников компании.

— Как Kiilto Russia будет развиваться в ближайшее время?

— Мы планируем расти и укреплять позиции в фокусных направлениях, следуя общей стратегии группы Kiilto и учитывая региональную специфику. У нас есть четкие цели и понимание того, что нужно сделать. Развитие также предполагает дальнейшие инвестиции в российское подразделение: расширение производственных возможностей, складского хозяйства, ассортимента, а также работу с компетенциями сотрудников.

Пока сложно сказать, как будет расти экспортное направление. Сейчас более 90% продукции поставляем на локальный рынок, но в любом случае планируем увеличение продаж в Прибалтике, Беларуси, Казахстане и ряде других стран. Здесь мы исходим из интересов группы Kiilto и реализуем согласованную с материнской компанией стратегию в области управления цепочками поставок и сбыта.

Период после пандемии не будет простым. Мы имеем дело с последствиями, которые могут стать причиной новых изменений. Конкуренция между производителями будет только усиливаться. И нам нужно предлагать новые решения для меняющегося рынка.

Новости компаний Kiilto Russia — юбилейный партнер проекта «Лидеры финского бизнеса 2020» Фото предоставлено пресс-службой компании Kiilto Russia