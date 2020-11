Прочное соединение. Как клей и строительно-отделочные материалы помогли финской компании закрепиться на российском рынке

— Насколько важна для компании забота об экологии?



— Еще в 2018 году мы запустили глобальную корпоративную программу Our Promise to the Environment, включающую четыре основных направления: материалы, энергия, упаковка и сервисы. По каждому стартовали десятки проектов и определены конкретные измеримые цели. Группа Kiilto планирует стать «углеродно-нейтральной» компанией к 2028 году. Это значит, что вредные выбросы в атмосферу, неизбежные во время производства, будут на 100% компенсированы за счет внедрения зеленых технологий, материалов, процессов и сервисов. Я очень рад, что российское подразделение внесет существенный вклад в достижение этой цели. По некоторым направлениям мы планируем быть пионерами в своей отрасли.