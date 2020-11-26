«Фонтанка» продолжает следить за судьбой мохноногого сыча, который спрятался в главной рождественской ёлке у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Сотрудники реабилитационного центра для животных Ravensbeard выпустили его на волю.
Сычика назвали Рокки, оказалось, что это самка. В течение недели её готовили к дальнейшей миграции на юг. «Выпуск Рокки удался! Она крепкая птичка, и мы рады видеть её в естественной среде обитания. Мы уверены, что Рокки почувствует вашу любовь и поддержку в своем путешествии на юг», — написал центр 25 ноября в Facebook.
На прошлой неделе сотрудники центра рассказали историю этой птицы. Вместе с ёлкой она проехала 270 километров до города, и там во время установки около Рокфеллер-центра её нашли рабочие и передали биологам.
Рождественская ёлка Рокфеллер-центра была наряжена впервые в 1931 году. Каждый год на ветках этого дерева зажигается более 8 километров гирлянд.