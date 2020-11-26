«Фонтанка» продолжает следить за судьбой мохноногого сыча, который спрятался в главной рождественской ёлке у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Сотрудники реабилитационного центра для животных Ravensbeard выпустили его на волю.

Сычика назвали Рокки, оказалось, что это самка. В течение недели её готовили к дальнейшей миграции на юг. «Выпуск Рокки удался! Она крепкая птичка, и мы рады видеть её в естественной среде обитания. Мы уверены, что Рокки почувствует вашу любовь и поддержку в своем путешествии на юг», — написал центр 25 ноября в Facebook.

