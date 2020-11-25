Суд вынес приговор петербургским похитителям золотых слитков из «газпромовской» семьи. Двое из зала ушли домой

Смольнинский районный суд 25 ноября поставил точку в деле о краже золотых слитков из квартиры в «Парадном квартале». Драгметалл, напомним, в прошлом году вынесли из жилища сына главы «Газпром Межрегионгаза» Сергея Густова.
Судом было установлено, что около двух ночи 2 мая 2019 года Михил Жвания, Дмитрий Костерин и Александр Пиотровский договорились обнести квартиру в доме 3/2 по улице Парадной. Отмычкой они вскрыли замок двери, после чего набрали золотых слитков, драгоценностей и дорогих часов более чем на 24 млн рублей.
Объединённая пресс-служба судов Петербурга в качестве пострадавших называет Г. и Г1. Первого обокрали на 3 144 000 рублей. Второго — на 21 119 175 рублей.
Подсудимые Костерин, Пиотровский и Жвания вину признали. Первые двое уже были ранее судимы, по совокупности приговоров они получили по 3,5 года в колонии строгого режима. Однако Пиотровский из-за своего тяжёлого заболевания был освобождён от отбывания наказания. Жвания получил 3 года и 1 месяц условно. Также суд взыскал с подсудимых в пользу потерпевшего Г.1 892 729,84 рубля.