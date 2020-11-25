Суд вынес приговор петербургским похитителям золотых слитков из «газпромовской» семьи. Двое из зала ушли домой

Смольнинский районный суд 25 ноября поставил точку в деле о краже золотых слитков из квартиры в «Парадном квартале». Драгметалл, напомним, в прошлом году вынесли из жилища сына главы «Газпром Межрегионгаза» Сергея Густова.



Судом было установлено, что около двух ночи 2 мая 2019 года Михил Жвания, Дмитрий Костерин и Александр Пиотровский договорились обнести квартиру в доме 3/2 по улице Парадной. Отмычкой они вскрыли замок двери, после чего набрали золотых слитков, драгоценностей и дорогих часов более чем на 24 млн рублей.

