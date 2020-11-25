FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +6
75.81р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На выплаты медработникам, борющимся с коронавирусом, выделяют 10 млрд рублей

Правительство России собирается выделить из резервного фонда 10 млрд рублей на выплаты медицинским и иным работникам, которые контактируют с больными COVID-19.

Соответствующий проект распоряжения кабмина подготовлен Минфином, сообщает 25 ноября ТАСС. «Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 10 млрд рублей на предоставление бюджетам субъектов РФ дотаций <...> на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

24 ноября премьер-министр Михаил Мишустин постановил продлить до конца 2021 года социальные выплаты работникам, помогающим коронавирусным больным. Врачи выездных бригад скорой помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, — 1 215 рублей, младший медперсонал — 950 рублей, фельдшеры — 600 рублей за смену. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 3 880 рублей, средний медперсонал — 2 430 рублей, младший медперсонал — 1 215 рублей за смену.

21 ноября сообщалось, что правительство выделит более 7,7 млрд руб. на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, борющимся с коронавирусом.

За всё время пандемии, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, медики, работающие с ковидом, получили почти 116 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний