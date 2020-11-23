Пожар в гаражах на Дальневосточном проспекте локализован

Пожар на территории гаражного комплекса в Невском районе потушен. Об этом вечером 23 ноября «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.



Как рассказали в ведомстве, возгорание удалось локализовать в 20:39. Его ранг снижен до первого номера.



По уточненной информации, в 6 из 11 гаражей, расположенных по адресу Дальневосточный проспект, 1, происходило горение на общей площади 20 квадратных метров, добавили в городском управлении МЧС.



Как ранее писала «Фонтанка», это уже второй пожар на юго-востоке Петербурга за минувшие сутки. Утром там дымился универсам «Невский».

