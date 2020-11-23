В Невском районе тушат второй за день пожар. На этот раз — по повышенному номеру сложности

Второй за день пожар на территории Невского района Петербурга тушат 23 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.



По предварительной информации, сообщение о возгорании поступило около восьми вечера. Огонь охватил шесть гаражей размером три на шесть метра, расположенных по адресу Дальневосточный проспект, 1. Всего в ряду их 11.

Пожару присвоен ранг 1БИС. На борьбу с ним привлекли четыре единицы спецтехники и два десятка человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.