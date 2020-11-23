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В Невском районе тушат второй за день пожар. На этот раз — по повышенному номеру сложности

Второй за день пожар на территории Невского района Петербурга тушат 23 ноября. Об этом «Фонтанке» сообщили в городском управлении МЧС.

По предварительной информации, сообщение о возгорании поступило около восьми вечера. Огонь охватил шесть гаражей размером три на шесть метра, расположенных по адресу Дальневосточный проспект, 1. Всего в ряду их 11.

Пожару присвоен ранг 1БИС. На борьбу с ним привлекли четыре единицы спецтехники и два десятка человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Минувшим утром в том же районе дымился универсам «Невский». Пожар произошел в офисно-складском помещении, с ним справились оперативно.

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Комментарии (1)

260571091
повар путина жжёт? там как раз бизнес центр строится
надо бы освободить площади
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