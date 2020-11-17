«Рот закрой!» Подполковник петербургского УФСИН лишился работы из-за дебоша в отделе полиции

Подполковник внутренней службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти обзавёлся приставкой «экс» после пьяного дебоша в 86-м отделе полиции на Маршала Новикова. Видео с рычащим и непокорным Александром Щербаковым появилось в YouTube в понедельник, когда сотруднику системы исполнения наказаний указали на дверь. 17 ноября «Фонтанка» выяснила детали.

Как рассказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией, события, предшествовавшие увольнению, происходили в ночь с пятницы на субботу. Щербаков тогда попал в поле зрения полиции, пытаясь поймать машину на дороге. Сотрудников правопорядка, вероятно, смутила нетвёрдая походка гражданина. На их вопросы он ответил чрезмерно грубо, из-за чего получил приглашение в отдел.

Вместо того, чтобы образумиться и подчиниться, уже в отделе полиции он продолжил дебоширить и якобы назвал полицейских «животными». Хотя на опубликованном видео он сам похож на пленённого тигра — слишком громко рычал. Из членораздельного выделилось «рот закрой!» в адрес сотрудника. От медицинского освидетельствования подполковник отказывался, в конце ролика работники ГУ МВД пошли искать понятых в коридоре.



По данным источника, материалы были зарегистрированы, о случившемся доложили руководству регионального УФСИН. В итоге служебная проверка была назначена уже на утро субботы. По её итогам начальство приняло решение об увольнении Щербакова. В понедельник он уже не исполнял свои обязанности.

