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«Рот закрой!» Подполковник петербургского УФСИН лишился работы из-за дебоша в отделе полиции

Подполковник внутренней службы УФСИН по Петербургу и Ленобласти обзавёлся приставкой «экс» после пьяного дебоша в 86-м отделе полиции на Маршала Новикова. Видео с рычащим и непокорным Александром Щербаковым появилось в YouTube в понедельник, когда сотруднику системы исполнения наказаний указали на дверь. 17 ноября «Фонтанка» выяснила детали.

Как рассказал изданию собеседник, знакомый с ситуацией, события, предшествовавшие увольнению, происходили в ночь с пятницы на субботу. Щербаков тогда попал в поле зрения полиции, пытаясь поймать машину на дороге. Сотрудников правопорядка, вероятно, смутила нетвёрдая походка гражданина. На их вопросы он ответил чрезмерно грубо, из-за чего получил приглашение в отдел.

Вместо того, чтобы образумиться и подчиниться, уже в отделе полиции он продолжил дебоширить и якобы назвал полицейских «животными». Хотя на опубликованном видео он сам похож на пленённого тигра — слишком громко рычал. Из членораздельного выделилось «рот закрой!» в адрес сотрудника. От медицинского освидетельствования подполковник отказывался, в конце ролика работники ГУ МВД пошли искать понятых в коридоре.

По данным источника, материалы были зарегистрированы, о случившемся доложили руководству регионального УФСИН. В итоге служебная проверка была назначена уже на утро субботы. По её итогам начальство приняло решение об увольнении Щербакова. В понедельник он уже не исполнял свои обязанности.

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Комментарии (14)

viking_23
походу опасный он был, раз рычал, за этого его в отдел и отвели.
только я не понял, почему его решили отстранить от работы. то что сильно дерзко себя вел?
ну не понятно ведь ничего..
Greedleak
Что за манера у автора статьи прямой ссылки на YouTube не давать?
Garret
Хорошие новости!
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