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Египтянина задержали в хостеле на Невском за изнасилование школьницы

Областной бизнесмен заявил о сексуальном насилии над дочерью, с которой приехал в Петербург на каникулах.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, заявление в полицию Петербурга 55-летний мужчина, который живет с семьей в Ленинградской области, принес 11 ноября после того, как его 16-летняя дочь рассказала ему о насилии.

По предварительной информации, 7 ноября её в номер хостела на Невском проспекте в районе площади Восстания зазвал малознакомый. Мужчина изнасиловал школьницу.

Сотрудники уголовного розыска 16 ноября у указанного хостела задержали подозреваемого — 37-летнего гражданина Египта, который в марте 2020 года прибыл в Петербург с частным визитом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

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Комментарии (2)

dimas062
Завёз или сама зашла в хостел? Может он её обманул - обещал альбом с марками показать?... Износ это вроде "с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей"?
reyals
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