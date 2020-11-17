Египтянина задержали в хостеле на Невском за изнасилование школьницы

Областной бизнесмен заявил о сексуальном насилии над дочерью, с которой приехал в Петербург на каникулах.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, заявление в полицию Петербурга 55-летний мужчина, который живет с семьей в Ленинградской области, принес 11 ноября после того, как его 16-летняя дочь рассказала ему о насилии.



По предварительной информации, 7 ноября её в номер хостела на Невском проспекте в районе площади Восстания зазвал малознакомый. Мужчина изнасиловал школьницу.

