Египтянина задержали в хостеле на Невском за изнасилование школьницы

Областной бизнесмен заявил о сексуальном насилии над дочерью, с которой приехал в Петербург на каникулах.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 17 ноября, заявление в полицию Петербурга 55-летний мужчина, который живет с семьей в Ленинградской области, принес 11 ноября после того, как его 16-летняя дочь рассказала ему о насилии.
По предварительной информации, 7 ноября её в номер хостела на Невском проспекте в районе площади Восстания зазвал малознакомый. Мужчина изнасиловал школьницу.
Сотрудники уголовного розыска 16 ноября у указанного хостела задержали подозреваемого — 37-летнего гражданина Египта, который в марте 2020 года прибыл в Петербург с частным визитом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».