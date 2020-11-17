Автобус СКА попал в аварию с «Жигулями» на Российском проспекте вечером 16 ноября.

Пока армейцы с Невы проявляли характер в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым», клубный автобус попал в ДТП на подъезде к домашней арене в Невском районе Петербурга.

Последствия аварии вечером 16 ноября показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по цветографии автобуса, не повезло транспорту клуба ВХЛ «СКА-Нева».

По данным «Фонтанки», он ехал без спортсменов по Российскому проспекту и в половине десятого вечера столкнулся с «Жигулями» на повороте к спорткомплексу «Хоккейный город». По предварительной информации, автомобиль пытался проскочить.