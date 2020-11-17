У нас не проскочишь. На Российском проспекте автобус СКА поймал «Жигули»
Автобус СКА попал в аварию с «Жигулями» на Российском проспекте вечером 16 ноября.
Пока армейцы с Невы проявляли характер в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым», клубный автобус попал в ДТП на подъезде к домашней арене в Невском районе Петербурга.
Последствия аварии вечером 16 ноября показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по цветографии автобуса, не повезло транспорту клуба ВХЛ «СКА-Нева».
По данным «Фонтанки», он ехал без спортсменов по Российскому проспекту и в половине десятого вечера столкнулся с «Жигулями» на повороте к спорткомплексу «Хоккейный город». По предварительной информации, автомобиль пытался проскочить.
Как уточнили в полицейском главке, пострадавших в аварии нет. Автобус обзавёлся царапиной, машине серьёзного ремонта не требуется.