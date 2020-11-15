«Не Путин и не Ходорковский». Сотрудница петербургского муниципалитета спела, как ей хорошо с начальником

Видеоклип на своей странице «ВКонтакте» опубликовал руководитель аппарата муниципального совета МО Виктор Перов и сопроводил следующей подписью: «Очень замечательная песня талантливого автора и исполнителя. Мой респект Наталье Калининой и Вадиму Войтановскому». Ознакомиться с содержанием композиции предложили и жителям «Лиговки-Ямской». По крайней мере, репост записи Перова вечером 14 ноября оказался в паблике Войтановского. О сообществе в шапке страницы сказано: горячая линия главы МО.

В песне лишь два куплета. Первый звучит так:



Богат и знаменит, только по делу говорит.

Готов решить любой вопрос оперативно и всерьез.

Второй тоже ограничивается двумя строками:

В лучшем смысле пофигист, на публике большой артист.

Дерзкий, смелый весельчак, убежденный холостяк.

После куплетов следует смелая фраза:

Обычный и простой чиновник, бизнесмен, герой-любовник.

Не Путин и не Ходорковский, мой мужчина — Войтановский!

Припев песни повторяется 5 раз:

Войтановский, Войтановский, я люблю тебя чертовски.

Вадим, какой же ты крутой! Мне очень хорошо с тобой.

Певица приоткрыла секрет истории создания хита в комментариях на странице Перова. После того как муниципальный депутат округа Екатерина Лебедева назвала песню шедевром, Калинина ответила: «Многим нравится. Я рада! Написала за 10 минут в самолете».

Творчество Калининой не в первый раз разбавляет повестку странички муниципалитета «ВКонтакте». В мае, например, на ней опубликовали стихи поэтессы, посвященные дню рождения Петербурга. Вот выдержка: «Так обстоятельства сейчас сложились, что снова нужно ехать за границу. Но где и с кем бы я ни находилась: ночами мой любимый город снится».



Наталья Калинина не чужда не только самому Войтановскому, но еще и муниципалитету. Как сообщается на сайте МО, она работает специалистом первой категории местной администрации «Лиговки-Ямской», по словам депутатов, специализируется на закупках. В апреле, на День местного самоуправления, она даже получила грамоту от Совета муниципальных образований «За примерную работу в органах местного самоуправления и своевременное выполнение поручений руководства муниципального образования». Надо сказать, к наградам вместе с ней тогда представили и еще трех человек, среди которых оказались Виктор Перов и сам Войтановский.

Оппозиционные депутаты МО давно обращали внимание на странную связь между сотрудницей местной администрации и главой муниципалитета. По словам депутатов, на работе ее почти не видят, при том что специалист первой категории получает зарплату в 691 тысячу рублей в год.

На деле же Калинина действительно работает — к примеру, в сентябре участвовала в выездном обучающем семинаре для некоммерческих объединений Петербурга «Молодые лидеры», где рассказывала о фонде добрых дел Вадима Войтановского и вручала грамоты. А в октябре ездила в Калининградскую область — на подписание соглашения о сотрудничестве между фондом и общественной организацией «Кедры Родины».



Сам же Вадим Войтановский в социальных сетях не раз открыто писал о своих чувствах к Калининой. Хотя подобные записи уже удалены, скриншоты их совместных фотографий с подписями вроде «Ты — моя жизнь» сохранились в петербургских СМИ. Кадры счастливых влюбленных также составляют основу видеоклипа.

Кроме того, Войтановский открыто поддержал Калинину, когда та запустила флешмоб «Жены против коррупции». Тогда девушка разместила на странице «ВКонтакте» свои фотографии с подписями: «Он смело берет меня, а не взятки!» — и призвала присоединиться к идее жен чиновников.

Фото: скриншот/соцсети

При этом де-юре Калинина женой Войтановскому, судя по всему, не является. Но ее саму это, похоже, не смущает. В авторской песне положительные качества любимого перечислены через запятую: «дерзкий, смелый весельчак, убежденный холостяк».

Вадим Войтановский, помимо работы в муниципалитете, является также членом экспертного и общественного совета при комитете по социальной политике в Смольном, кроме того, числится в комиссии по социальным вопросам и здравоохранению регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» в Петербурге. Имеет награды: медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и медаль Преподобного Серафима Вырицкого «За жертвенные труды». До этого был депутатом Законодательного собрания третьего и четвертого созывов.

