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13.11.2020 20:42
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Пожар на Петергофском занял 600 «квадратов». Ему присвоен третий номер из пяти возможных

Возгоранию на территории Ленинградского электромеханического завода в Петербурге присвоен третий номер из пяти возможных через 20 минут после начала тушения. Гореть может цех по производству мебели.

Фото: Анна Изам
Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Как сообщает региональное управление МЧС, третий номер пожару на Петергофском шоссе присвоили в 20.08. Площадь возгорания на данный момент составляет 600 квадратных метров. На месте работают 58 человек.

Горит одно из зданий на территории ЛЭМЗ, пожар начался на третьем этаже. Там, в том числе, находится мебельное производство. Есть угроза распространения на этаж выше. Информация о пострадавших не поступала.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

syshsun
Так и есть.Я там мебель на заказ делал.3-ий этаж.
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