Возгоранию на территории Ленинградского электромеханического завода в Петербурге присвоен третий номер из пяти возможных через 20 минут после начала тушения. Гореть может цех по производству мебели.

Как сообщает региональное управление МЧС, третий номер пожару на Петергофском шоссе присвоили в 20.08. Площадь возгорания на данный момент составляет 600 квадратных метров. На месте работают 58 человек.

Горит одно из зданий на территории ЛЭМЗ, пожар начался на третьем этаже. Там, в том числе, находится мебельное производство. Есть угроза распространения на этаж выше. Информация о пострадавших не поступала.