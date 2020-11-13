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13.11.2020 20:18
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В Сосновой поляне пожар по повышенному номеру сложности. Горит цех на территории ЛЭМЗ

Спасатели тушат пожар на Петергофском шоссе вечером 13 ноября. Вспыхнул цех на территории Ленинградского электромеханического завода.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19.39. Возгоранию присвоили второй из пяти возможных номеров сложности. Горит один из четырехэтажных цехов на Петергофском шоссе, дом 73. Площадь пока уточняется.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Территория принадлежит Ленинградскому электромеханическому заводу, который производит электросчетчики. Многие корпуса отданы арендаторам. Что конкретно горит, пока не сообщается.

На месте работают 58 спасателей. Данных о пострадавших пока нет.

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