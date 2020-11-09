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09.11.2020 19:52
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Мишустин назначил временных глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав министерств строительства, транспорта и природных ресурсов. Соответствующие распоряжения были опубликованы 9 ноября на сайте правительства России.

Временное исполнение обязанностей министра транспорта было возложено на первого замминистра — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Врио главы Минприроды назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко, аналогичную должность в Министерстве строительства и ЖКХ занял первый заместитель министра Ирек Файзуллин.

Напомним, ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил от должности глав Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минвостокразвития.

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Комментарии (2)

263836471
У нас значимый транспорт для властей - авиация, на кой нам всё остальное - небожители только летают...А в природе только недра интересны...
Otkating
Дзюба гад - затмил всё сми и бункеру пришлось формировать повестку, что они главнее. Навальный их измотал и тут чувак дро.нул.
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