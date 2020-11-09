Мишустин назначил временных глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав министерств строительства, транспорта и природных ресурсов. Соответствующие распоряжения были опубликованы 9 ноября на сайте правительства России.
Временное исполнение обязанностей министра транспорта было возложено на первого замминистра — руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.
Врио главы Минприроды назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко, аналогичную должность в Министерстве строительства и ЖКХ занял первый заместитель министра Ирек Файзуллин.
Напомним, ранее в этот день президент России Владимир Путин освободил от должности глав Минэнерго, Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минвостокразвития.