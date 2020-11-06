«Сервис, достойный лучших мировых дестинаций». Петербург признали лучшим городом-миллионником для развития гостиничного бизнеса

Критериями самого подходящего для отельеров города с населением более миллиона стали насыщенность событийного календаря, ориентированность местных законов на гостиничный бизнес, уникальные особенности региона, транспортный и экономический потенциал, а также наличие образовательных учреждений и квалифицированных кадров.

Петербург обошёл Казань и Екатеринбург и стал лучшим городом-миллионником для ведения гостиничного бизнеса в рамках 20-й Национальной гостиничной премии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Победителя выбирали сначала пользовательским голосованием, а потом — жюри. Награду вручили накануне в столице, для Петербурга её получил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев.



Он отметил, что гостиничная индустрия Северной столицы выдержала испытание коронавирусом и, несмотря на закрытые границы и ограничения, сохранила высочайший уровень профессионализма работников.



«Санкт-Петербург по праву выбран лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса. В Северной столице гостей встретит сервис, достойный лучших мировых дестинаций. Гостю в городе всегда есть что посмотреть и чем насладиться. Даже если вы уже десятки раз были в Санкт-Петербурге, есть 1000 и одна причина вернуться», — согласилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



Национальная гостиничная премия проходит в 20-й раз. Номинацию «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» в этом году ввели впервые. Организована при поддержке, в том числе, Минэкономразвития РФ, Федерального агентства по туризму, правительства Петербурга, правительства Москвы.

