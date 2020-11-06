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06.11.2020 16:31
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«Сервис, достойный лучших мировых дестинаций». Петербург признали лучшим городом-миллионником для развития гостиничного бизнеса

Петербург обошёл Казань и Екатеринбург и стал лучшим городом-миллионником для ведения гостиничного бизнеса в рамках 20-й Национальной гостиничной премии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Критериями самого подходящего для отельеров города с населением более миллиона стали насыщенность событийного календаря, ориентированность местных законов на гостиничный бизнес, уникальные особенности региона, транспортный и экономический потенциал, а также наличие образовательных учреждений и квалифицированных кадров.

Победителя выбирали сначала пользовательским голосованием, а потом — жюри. Награду вручили накануне в столице, для Петербурга её получил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев.

Он отметил, что гостиничная индустрия Северной столицы выдержала испытание коронавирусом и, несмотря на закрытые границы и ограничения, сохранила высочайший уровень профессионализма работников.

«Санкт-Петербург по праву выбран лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса. В Северной столице гостей встретит сервис, достойный лучших мировых дестинаций. Гостю в городе всегда есть что посмотреть и чем насладиться. Даже если вы уже десятки раз были в Санкт-Петербурге, есть 1000 и одна причина вернуться», — согласилась руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Национальная гостиничная премия проходит в 20-й раз. Номинацию «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» в этом году ввели впервые. Организована при поддержке, в том числе, Минэкономразвития РФ, Федерального агентства по туризму, правительства Петербурга, правительства Москвы.

«Фонтанка» рассказывала, что войти в этот бизнес сейчас проще простого: цена начинается от 500 тысяч, вариантов масса. Правда, хостелы с пандемией не справились. И не только они: не пережить зиму рискуют отельеры и туроператоры Северной столицы.

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Комментарии (4)

SERGEY111
Все никак не мог решить это уравнение : Деноминация + Деменция + X = Современная Россия . Теперь наконец то стала известна последняя составляющая - Дестинация .
Cashmare
только человек тяжелой дестины и легкого бехавиора может в своей речи использовать такие слова, как дестинация. аж кровь из глаз
sench99
Какие туристы? Наша участь носить тряпку на морде, и дома сидеть..Это-на всю жизнь теперь..
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