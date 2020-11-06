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06.11.2020 12:10
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Вирусолог допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что Россия близка к пику по COVID-19, после чего начнется долгий период нахождения на плато.

«Я думаю, что мы недалеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться», — цитирует 6 ноября заявление Альтштейна РИА Новости.

По его словам, уровень заболеваемости будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры предосторожности. Он допустил, что нахождение на плато будет «достаточно долгим», а снижение начнется «только во второй половине весны».

Вирусолог также заметил, что вакцинация может внести свой вклад в ситуацию.

С начала пандемии в России выявили 1 733 440 случаев COVID-19.

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Комментарии (12)

OldObyvatel
К этому времени число ежесуточно заразившихся будет где-то с миллион?
Сейчас динамика такова - удвоение числа заразившихся каждый месяц.
В декабре это будет 40 тысяч, в январе - 80, в феврале 160, в марте 320, в апреле 620, в мае - миллион двести.
Если, конечно, не ввести полный локдаун. Но власть этого не хочет, бабла нет.
zelf
А шаман с бубном нашаманил дождь.
BSB888
При отсутствии ограничений, количество заболевших будет продолжать расти. Максимум заболевших будет в январе, после встречи Нового года. С начала весны будет спад. Летом минимум. А следующей осенью третья волна. Самое печальное, это то что короновирус находится в стадии развития и окончательная стадия у него ещё впереди. У нас с ним ещё много времени впереди...
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