Вирусолог допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что Россия близка к пику по COVID-19, после чего начнется долгий период нахождения на плато.



«Я думаю, что мы недалеки от пика и выхода на плато. После чего на довольно высоком уровне будем оставаться», — цитирует 6 ноября заявление Альтштейна РИА Новости.



По его словам, уровень заболеваемости будет зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры предосторожности. Он допустил, что нахождение на плато будет «достаточно долгим», а снижение начнется «только во второй половине весны».

