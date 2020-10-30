FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 13:14
2
Печать

Скончался музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников

Известный дирижер, музыкальный руководитель Михайловского театра, а в прошлом — музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра России Александр Ведерников скончался 30 октября. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в Михайловском театре.

Александру Ведерникову было 56 лет. Он вырос в Москве в семье солиста Большого театра Александра Филипповича Ведерникова и пианистки, органистки, профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. Окончил Московскую консерваторию. Работал дирижером в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, был ассистентом у Владимира Федосеева в Академическом большом симфоническом оркестре имени П. И. Чайковского, дирижировал спектаклями на прославленных мировых сценах, включая Ковент-гарден. С 2001-го по 2009 год был музыкальным руководителем Большого театра — при нем состоялась мировая премьера оперы Леонида Десятникова «Дети Розенталя» на либретто Владимира Сорокина, вызвавшая большой резонанс, а также многих других постановок. С февраля 2019 года стал главным дирижером и музыкальным руководителем Михайловского театра в Петербурге.

В последние дни петербургская культура потеряла целый ряд выдающихся людей — 27 октября скончался поэт, переводчик и детский писатель Михаил Яснов, 29 октября не стало исполнителя авторской песни Михаила Кане, сотрудничавшего с Александром Городницким, 30 октября также стало известно об уходе выдающегося педагога Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и балетмейстера-репетитора Мариинского театра Геннадия Селюцкого (в прошлом — солиста балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова). Селюцкому было 82 года, в театре уточнили, что он ушел после продолжительной болезни.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Yksy
СМИ пишут что он умер от коронавируса со 100% поражением легких.
56 лет.
Земля пухом.
spb7771250
Ой, ё. Да вы что? Кане умер вчера? Жаль. RIP
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний