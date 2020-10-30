Скончался музыкальный руководитель Михайловского театра Александр Ведерников

Известный дирижер, музыкальный руководитель Михайловского театра, а в прошлом — музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра России Александр Ведерников скончался 30 октября. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердили в Михайловском театре.



Александру Ведерникову было 56 лет. Он вырос в Москве в семье солиста Большого театра Александра Филипповича Ведерникова и пианистки, органистки, профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. Окончил Московскую консерваторию. Работал дирижером в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, был ассистентом у Владимира Федосеева в Академическом большом симфоническом оркестре имени П. И. Чайковского, дирижировал спектаклями на прославленных мировых сценах, включая Ковент-гарден. С 2001-го по 2009 год был музыкальным руководителем Большого театра — при нем состоялась мировая премьера оперы Леонида Десятникова «Дети Розенталя» на либретто Владимира Сорокина, вызвавшая большой резонанс, а также многих других постановок. С февраля 2019 года стал главным дирижером и музыкальным руководителем Михайловского театра в Петербурге.

