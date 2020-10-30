Игорь Денисов прокомментировал слухи о возвращении в «Зенит»

«Я очень редко что-то комментирую, но сейчас... все эти слухи про академию «Зенит» — это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом, что веду переговоры. Теперь — что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли. Для информации: я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна», — заявил Денисов.

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов опроверг информацию о том, что он хотел стать тренером академии петербургского клуба, но руководство сине-бело-голубых отказало ему. В интервью «Спорт-Экспрессу» в пятницу, 30 октября, экс-футболист подчеркнул, что ничего подобного у него в планах нет.

Также он подчеркнул, что для работы даже детским тренером нужна лицензия, которой у него нет. Начинать заниматься тренерской деятельностью он, в принципе, не намерен.



«Мне кажется было бы правильным, чтобы и «Зенит», и Максим Погорелов (и.о. директора департамента по развитию молодежного футбола «Зенита». — Прим. ред.), чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратится. Я понимаю СМИ, мое имя — гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграм-каналов, публикующих откровенное вранье», — подчеркнул Денисов.



Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2002-го по 2013 год. За это время он сыграл в 355 матчах. Также в разные годы Денисов выступал за «Анжи», «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Москва). В футболке сборной России он провел 54 матча.



Всего на счету Денисова четыре титула чемпиона России (три — с «Зенитом», один — с «Локомотивом»). В 2008 году Денисов в составе «Зенита» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Помимо титулов в карьере Денисова было немало скандалов, о которых читайте в материале «Фонтанки».

