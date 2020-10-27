Петербуржца, пойманного с трупом в багажнике и окровавленной битой в салоне, отправили в СИЗО

Участника разборок, в результате которых погиб человек, отправили в следственный изолятор. Этому способствовали его криминальное прошлое и асоциальный образ жизни.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 октября, на два месяца арестован Александр Атнагулов. Ранее ему было предъявлено обвинение в убийстве.

«Следствие полагает, что невозможно применение более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу, поскольку он ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против личности, в том числе и по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), злоупотребляет спиртными напитками, не имеет регистрации и места жительства на территории Петербурга, может продолжить заниматься преступной деятельностью», — уточнили в пресс-службе.