«Берите коврик и на фитнес». В Петербурге пройдёт открытая тренировка в поддержку тяжелобольного мальчика

Историю Руслана Вавилова «Фонтанка» уже рассказывала . Диагноз мальчику поставили после долгих исследований — в 7 месяцев. С тех пор семья борется за его жизнь. Самую большую надежду родители Руслана возлагают на препарат «Золгенсма», который способен исправить «поломанный» ген. Нужен всего один укол. Лекарство в нашей стране не зарегистрировано, а его стоимость колоссальна — почти 2,5 миллиона долларов. Средства семья мальчика собирает самостоятельно, а также с помощью благотворительных фондов и волонтёров.

В Петербурге пройдёт открытая тренировка «Движение — это жизнь» в поддержку маленького жителя города с редким генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА).

Поддержать маленького петербуржца решил один из известных фитнес-проектов, основательница которого и проведёт открытую тренировку для всех желающих. Она состоится 29 октября в 20:00 в пространстве «Севкабель Порт». Формат тренировки — интервальная тренировка с чередованием кардио и силовых интервалов.



Организаторы подчёркивают, что мероприятие будет проведено с соблюдением всех мер безопасности. В частности, площадь помещения, где пройдёт тренировка, 1500 кв. м, что позволит участникам находиться друг от друга на безопасном расстоянии. Также гости будут обеспечены антисептиками. «Берите коврик, воду — и до встречи», — пригласили организаторы петербуржцев.

Узнать более подробно о тренировке, а также зарегистрироваться для участия в ней можно здесь.

