Роспотребнадзор заявил, что эпидемические пороги по ОРВИ превышены уже в 38 регионах России
Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 38 регионах России. Данные 27 октября опубликовал Роспотребнадзор.
«С 19 по 25 октября на территории России регистрируется заболеваемость ОРВИ обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.)», - сообщили в ведомстве. Болеют в основном взрослые.
Прививку против гриппа сделали более 43,8 млн. человек, что составляет 29,9 % от численности населения РФ, добавили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор поделился прогнозом, что эпидемия коронавируса еще больше наберет обороты в феврале-марте, а ждать стабилизации можно только к лету следующего года.