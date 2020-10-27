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РПН ввёл всеобщий масочный режим по стране

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27.10.2020 08:15
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Роспотребнадзор заявил, что эпидемические пороги по ОРВИ превышены уже в 38 регионах России

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 38 регионах России. Данные 27 октября опубликовал Роспотребнадзор.

«С 19 по 25 октября на территории России регистрируется заболеваемость ОРВИ обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.)», - сообщили в ведомстве. Болеют в основном взрослые.

Прививку против гриппа сделали более 43,8 млн. человек, что составляет 29,9 % от численности населения РФ, добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор поделился прогнозом, что эпидемия коронавируса еще больше наберет обороты в феврале-марте, а ждать стабилизации можно только к лету следующего года.

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