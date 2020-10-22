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22.10.2020 08:45
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Рядом с «Удельной» по повышенному номеру сложности тушили дореволюционный дом с историей

Тридцать пожарных привлекли к тушению заброшенного деревянного здания в Приморском районе Петербурга. Дымом пришлось дышать в ближайших домах.

О пожаре возле железнодорожной станции «Удельная» утром 22 октября «Фонтанке» сообщили читатели, заставшие пожарных на Фермском шоссе за проливкой конструкций. Очевидцы отметили, что горевший дом находится между АЗС и автобусной остановкой.

Фото: Михаил Огнев\ "Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев\ "Фонтанка.ру"

По данным ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании с Фермского шоссе, 35, поступила в половине пятого утра. В двухэтажном нежилом здании огонь распространился на 180 квадратных метров. К тушению привлекли 30 сотрудников, до 05:41 они работали по повышенному номеру сложности 1-Бис.

Открытое горение ликвидировали часом позже. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. Как добавили очевидцы в соцсетях, до АЗС огонь не добрался.

По информации из открытых источников, дом 35 на Фермском шоссе был построен до революции. Вначале 50-х годов прошлого века там располагался детский дом, позднее - предприятие, которое изготавливало бензиновые зажигалки. В 90-х здание занимали лечебно-производственные мастерские больницы Скворцова-Степанова.

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