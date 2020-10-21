Владелец строительной компании рассказал, как на лекции историка Соколова устроили провокацию

Защита Олега Соколова в суд 21 октября позвала друзей историка. Оба рассказали о застенчивой и тихой Ещенко, грядущей свадьбе и благородстве обвиняемого в убийстве. Один из свидетелей присутствовал на лекции, которая позже стала поводом для разбирательства комиссии по этике СПбГУ.

Первым на заседании по видеосвязи выступал друг Соколова, живущий в Пензе. Томас Янчаускас сам также историк и в основном встречался с подсудимым на реконструкциях или научных мероприятиях. Был он знаком и с Анастасией Ещенко, с которой экс-доцент «помолодел» и готовился к свадьбе. Янчаускас также слышал от друга жалобы на травлю со стороны его оппонента Евгения Понасенкова. Соколов говорил свидетелю, что ему «не дают нормально жить», историк нервничал и не мог спать, потому что «ревностно» относился к своим трудам. «От него я такого просто не ожидал», — прокомментировал пензенец убийство аспирантки, в котором подсудимый признает вину.

Коллега Олега Соколова по военно-исторической реконструкции, а в повседневной жизни владелец строительной компании «Сардис» Степан Рощупкин с Соколовым виделся чаще. Например, он присутствовал на открытой лекции в 2018 году, видеозаписи с которой доставили Соколову немало хлопот. По словам Рощупкина, на тот момент он уже знал со слов историка, что у него конфликт с Понасенковым на фоне книги «Первая научная история войны 1812 года» авторства последнего. Перед лекцией, а прийти на нее мог любой желающий, Соколов высказал Рощупкину подозрение, что может иметь место провокация, свидетель тогда попросил Соколова быть максимально спокойным. После выступления историка прозвучал вопрос от одного из слушателей. Молодой человек спрашивал про ту самую книгу и сказал несколько оскорбительных слов в адрес Соколова. Историк отреагировал, как вспоминает Рощупкин, примерно в той же манере, после чего двоих молодых людей вывели из зала. По словам свидетеля, он убедился, что с ними все в порядке, отметил легкий испуг на лицах юношей и подумал, что на этом все закончилось — сам по себе инцидент не был так уж примечателен. Однако позже снятый на лекции ролик был смонтирован, активно распространялся и обсуждался в Сети. Соколов получил замечание на заседании комиссии по этике, а открытые лекции на истфаке директор института Даудов запретил.

Рощупкин, как и первый свидетель, был знаком с Ещенко и даже вытаскивал вместе с ней Соколова из испанской больницы, когда тот упал с лошади. 15 августа прошлого года на праздновании 250-летия со дня рождения Наполеона Соколов на празднике представил всем Ещенко как свою будущую жену, вспомнил его соратник по реконструкции. Свидетель охарактеризовал ее как кроткую, тихую девушку, при этом умеющую отстаивать свое мнение. Отметил он и эпизод, когда в присутствии Анастасии, которую историк называл Изабель, что-то сказал про дочь Соколова с таким же именем. Сперва Ещенко подумала, что речь про нее, а когда поняла, что разговор о детях, «побледнела» и разозлилась. Ранее из переписки Соколова с Ещенко стало известно, что конфликты на почве его детей были частыми, аспирантка высказывалась в нелестных выражениях. По словам Рощупкина, Соколов говорил ему, что из-за конфликта с Понасенковым опасается за свою жизнь и в любой момент может «получить по голове» и оказаться в реке. Ранее один из адвокатов историка написал заявление от имени Соколова с просьбой возбудить в отношении Понасенкова уголовное дело по статье об угрозе убийством.