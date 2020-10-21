«Единую Россию» в Заксобрании Петербурга упрекнули в излишней мягкости. Поводом стал запрос по «дому-гробу» на Карповке
Оппозиционные депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 21 октября упрекнули в излишней мягкости коллег из фракции «Единая Россия». Поводом стал второй за последний месяц запрос губернатору по строительству на набережной реки Карповки.
Неудовольствие депутатов вызвал ответ губернатора по возведению жилого комплекса Meltzer Hall на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф. А. Мельцера. Он не удовлетворил парламентариев. На заседании в октябре ЗакС утвердил новый запрос фракции «Единой России» с уточняющими вопросами.
Беспартийный депутат Максим Резник предложил «пропесочить» губернатора по партийной линии. «Вы второй раз уже всем составом пишете своему единомышленнику письмо. А вас посылают подальше, — сказал он. — Ну проявите уже характер, в конце концов». В ответ спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поблагодарил его за заботу.
«Я об основателе нашего города. Если бы ему бояре такие ответы присылали, были бы нещадно биты палками пониже спины», — констатировал лидер фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский.