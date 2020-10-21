«Единую Россию» в Заксобрании Петербурга упрекнули в излишней мягкости. Поводом стал запрос по «дому-гробу» на Карповке

Оппозиционные депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 21 октября упрекнули в излишней мягкости коллег из фракции «Единая Россия». Поводом стал второй за последний месяц запрос губернатору по строительству на набережной реки Карповки.



Неудовольствие депутатов вызвал ответ губернатора по возведению жилого комплекса Meltzer Hall на месте дореволюционной мебельно-столярной мастерской Ф. А. Мельцера. Он не удовлетворил парламентариев. На заседании в октябре ЗакС утвердил новый запрос фракции «Единой России» с уточняющими вопросами.