Следователи заинтересовались смертью младенца в Петербурге. Родители молились и верили, что болезнь «пройдёт сама»

Следственный комитет и прокуратура разбираются в смерти шестимесячного ребёнка в Петербурге. В соцсетях родители сначала рассказывали об отказе от медикаментозного лечения, а потом обвинили врачей.



Как сообщается на сайте горпрокуратуры 16 октября, прокуроры Калининского и Петроградского районов проверяют качество оказания медпомощи и проводят оценку действий родителей. В СК добавили, что точную причину смерти ребёнка назовут после судебно-медицинской экспертизы.



По данным «Фонтанки», полугодовалый ребёнок скончался в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства. Точная дата его смерти устанавливается, по предварительной информации, это произошло неделю назад.

