Следователи заинтересовались смертью младенца в Петербурге. Родители молились и верили, что болезнь «пройдёт сама»
Следственный комитет и прокуратура разбираются в смерти шестимесячного ребёнка в Петербурге. В соцсетях родители сначала рассказывали об отказе от медикаментозного лечения, а потом обвинили врачей.
Как сообщается на сайте горпрокуратуры 16 октября, прокуроры Калининского и Петроградского районов проверяют качество оказания медпомощи и проводят оценку действий родителей. В СК добавили, что точную причину смерти ребёнка назовут после судебно-медицинской экспертизы.
По данным «Фонтанки», полугодовалый ребёнок скончался в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства. Точная дата его смерти устанавливается, по предварительной информации, это произошло неделю назад.
История шестимесячного мальчика разлетелась по Сети накануне. О болезни и последующей смерти родители писали в своих соцсетях. Сообщалось, что в конце лета они вернулись в Петербург из поездки на Бали, где и родился их младший сын. Мать мальчика обещала поделиться случившимся со всеми подробностями, но к 16 октября страницы семьи в «ВКонтакте» оказались закрыты, блоги в «Инстаграме» недоступны. В Сети семью называют «сыроедами», «антипрививочниками» и противниками традиционного лечения.
На одном из сохранённых видео 31-летний отец, который в соцсетях представляется автором курса «Проводник», рассказывает о госпитализации ребёнка: «Приехали и понеслась». Начали нагонять на нас страх… Говорили, что ребёнок задыхается, надо его спасать». По его словам, мать мальчика всё-таки уехала в больницу, но на следующий день написала отказ от антибиотиков. «Вернулась домой и сказала, что не будет там лежать. А я чувствую, что всё хорошо, нормально, чувствую, что пройдет само», — приводит видео НТВ.
Судя по скриншотам, позднее мальчик попал в больницу. Родители в своих инстаграм-блогах писали, что он на ИВЛ, в коме, искали тех, кто будет молиться за сына вместе с ними и знает способ, как вывести его из этого состояния. Мать заявила, что у ребёнка «отёк всех органов», и возложила вину за случившееся на врачей, которые накачали мальчика «всякой химией».