Из школы на севере Петербурга госпитализировали старшеклассницу с порезами на руках. Девочку нашли в туалете
Школьница из Калининского района Петербурга закончила учебный день в больнице. Один из учителей во время последних уроков нашёл её с маникюрным набором и порезами на руках.
Как стало известно «Фонтанке», 16 октября из школы №69 на проспекте Культуры скорая помощь увезла 14-летнюю ученицу девятого класса с поверхностными ранами на предплечьях. В администрации района подтвердили случившееся. Выяснилось, что школьница вышла в туалет после четвёртого урока, где порезала руки. Дежурный учитель застал её с маникюрными принадлежностями.
На учёте в психоневрологическом диспансере девушка не состоит. В школе отмечают её впечатлительность.
Школьница поступила в больницу в удовлетворительном состоянии, раны оказались поверхностными. После оказания медпомощи её отпустили домой. Мать объяснила поступок дочери демонстративно протестным поведением. В администрации Калининского района уточнили, что с девочкой и её семьёй будут беседовать психологи.