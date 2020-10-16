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16.10.2020 17:44
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Из школы на севере Петербурга госпитализировали старшеклассницу с порезами на руках. Девочку нашли в туалете

Школьница из Калининского района Петербурга закончила учебный день в больнице. Один из учителей во время последних уроков нашёл её с маникюрным набором и порезами на руках.

Как стало известно «Фонтанке», 16 октября из школы №69 на проспекте Культуры скорая помощь увезла 14-летнюю ученицу девятого класса с поверхностными ранами на предплечьях. В администрации района подтвердили случившееся. Выяснилось, что школьница вышла в туалет после четвёртого урока, где порезала руки. Дежурный учитель застал её с маникюрными принадлежностями.

На учёте в психоневрологическом диспансере девушка не состоит. В школе отмечают её впечатлительность.

Школьница поступила в больницу в удовлетворительном состоянии, раны оказались поверхностными. После оказания медпомощи её отпустили домой. Мать объяснила поступок дочери демонстративно протестным поведением. В администрации Калининского района уточнили, что с девочкой и её семьёй будут беседовать психологи.

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Комментарии (2)

262060021
Это симптом коронавируса
hal9000
Однокласник пересел за парту к ее подруге..поэтому она решила что жить далее в одиночестве не имеет смыла
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