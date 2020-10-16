Из школы на севере Петербурга госпитализировали старшеклассницу с порезами на руках. Девочку нашли в туалете

Школьница из Калининского района Петербурга закончила учебный день в больнице. Один из учителей во время последних уроков нашёл её с маникюрным набором и порезами на руках.



Как стало известно «Фонтанке», 16 октября из школы №69 на проспекте Культуры скорая помощь увезла 14-летнюю ученицу девятого класса с поверхностными ранами на предплечьях. В администрации района подтвердили случившееся. Выяснилось, что школьница вышла в туалет после четвёртого урока, где порезала руки. Дежурный учитель застал её с маникюрными принадлежностями.

