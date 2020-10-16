В смертельную статистику по коронавирусу попали еще 232 жителя России. Из них 25 — петербуржцы
В российскую смертельную статистику по коронавирусу за минувшие сутки попали еще 232 жителя России. Их них 25 — петербуржцы, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф» 16 октября.
Таким образом, общее число скончавшихся от новой инфекции в городе увеличилось до 3 376 человек, а в стране — до 23 723.
Северная столица занимает второе место по этому показателю, уступая Москве, где с начала пандемии зарегистрировано 5 850 умерших от COVID-19. Третью строчку антирейтинга занимает Московская область (1452). В РФ в шестой раз с начала этого месяца из-за коронавируса скончались более двухсот человек за сутки.
Заболеваемость COVID-19 в России и Петербурге продолжает расти. За последние 24 часа в стране выявлено 15 150 заразившихся новой инфекцией, в городе — 647. Подробнее читайте на «Фонтанке».