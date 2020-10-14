Михаил Кержаков о сборной: Я ждал, но не вызвали

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к тому, что его не вызвали в сборную России.



— Я ждал его (вызова. — Прим. ред.), когда возобновился чемпионат, — заявил Кержаков в интервью «Фонтанке». — Ну как ждал? Я не думал, что вызовут сто процентов. Ждал. Не вызывали. Я не расстроился. Вызвали бы — я бы обрадовался. Но я анализирую ситуацию и думаю, почему должны вызвать меня, а не тех, кого вызывают. И в принципе я не нахожу ответа. Ребята, которых вызывают, достойные. Плюс у нас еще есть молодые дарования: Сафонов, Максименко. К Максименко, кстати, в прошлом нашем интервью ты скептически как-то отнесся, когда я его в тройку включил. Есть молодые ребята — это наше будущее. Я думаю, что вызов Сафонова намного более целесообразен, чем мой вызов. И Максименко. Когда молодежка решит свои вопросы — желаю им удачи, — не мне указывать, но я думаю, что стоит подключать этих двух молодых ребят. Это будет более разумно.