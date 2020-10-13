Двух дорожных полицейских задержали за взятку под Петербургом. Их бдительность усыпили 100 тысяч от коммерсанта

По информации издания, накануне оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали 41-летнего капитана ОГИБДД по Гатчинскому району Котова и его 37-летнего коллегу из ОГИБДД Пушкинского района Шарова. Вместе с ними был задержан 38-летний безработный житель Всеволожска Зелинский.

Двух инспекторов дорожной полиции задержали по уголовному делу о взятке. По предварительной информации, в обмен на материальную благодарность они не заметили недостающие документы у предпринимателя. Об этом 13 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 47news.

Как считает следствие, в октябре прошлого года инспекторы ДПС получили 100 тысяч рублей от генерального директора петербургской компании-перевозчика. За эту сумму они согласились не оформлять административный протокол об отсутствии у предприятия лицензии. Всеволожцу была отведена роль посредника.



Уголовное дело было возбуждено по 290-й статье УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые задержаны на двое суток, решается вопрос о мере пресечения. Котов служит в полиции 17 лет, Шаров — 15. Оба — в звании капитана.



Тревожные известия, где главными героями становятся дорожные полицейские, поступают второй день подряд. Накануне поездку на служебном автомобиле не смог закончить начальник отдела ГИБДД по Всеволожскому району Ленобласти Алексей Рыжов. Вождение в нетрезвом виде может закончиться для него увольнением.



47news связывает произошедшее с противостоянием начальника ГУ МВД генерала Романа Плугина и начальника УГИБДД генерала Алексея Семёнова. Первый предлагает второму уйти. Собственная безопасность полицейского главка, напоминает издание, на протяжении года «намекает» Семёнову арестами подчинённых на желательный уход, но он упрямится.

