К исследованию причин загрязнения Тихого океана на Камчатке подключится Всемирный фонд дикой природы
Всемирный фонд дикой природы подключится к исследованиям, связанным с загрязнением Тихого океана, сообщили в правительстве Камчатского края.
Накануне губернатор региона Владимир Солодов провёл переговоры с директором программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Дмитрием Горшковым. WWF готов помочь в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана.
«Мы договорились о том, что WWF войдёт в состав научного штаба по изучению экологического происшествия в акватории Авачинского залива на Камчатке. Уже завтра данные, имеющиеся у Фонда защиты дикой природы, будут переданы нам, а мы соответственно поделимся теми анализами, которые готовы, и наработками учёных. В перспективе планируем подключать эту организацию к проведению всех основных экспедиционных и полевых исследований», — рассказал Владимир Солодов.
Ранее на Камчатку прибыли учёные из исследовательских центров Владивостока и Москвы. К работе подключены ведущие исследовательские центры России. К выяснению причин загрязнения планируется привлечь зарубежных учёных.
В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов.