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09.10.2020 07:21
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К исследованию причин загрязнения Тихого океана на Камчатке подключится Всемирный фонд дикой природы

Всемирный фонд дикой природы подключится к исследованиям, связанным с загрязнением Тихого океана, сообщили в правительстве Камчатского края.

Накануне губернатор региона Владимир Солодов провёл переговоры с директором программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Дмитрием Горшковым. WWF готов помочь в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана.

«Мы договорились о том, что WWF войдёт в состав научного штаба по изучению экологического происшествия в акватории Авачинского залива на Камчатке. Уже завтра данные, имеющиеся у Фонда защиты дикой природы, будут переданы нам, а мы соответственно поделимся теми анализами, которые готовы, и наработками учёных. В перспективе планируем подключать эту организацию к проведению всех основных экспедиционных и полевых исследований», — рассказал Владимир Солодов.

Ранее на Камчатку прибыли учёные из исследовательских центров Владивостока и Москвы. К работе подключены ведущие исследовательские центры России. К выяснению причин загрязнения планируется привлечь зарубежных учёных.

В начале октября камчатские серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, а также заявили, что у них появились признаки отравления и раздражение на коже. Специалисты выяснили, что в воде, предварительно, превышено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. Местным жителям было рекомендовано не посещать прибрежную зону. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным регионального минприроды, на Халактырском пляже, в Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. О приоритетной версии случившегося рассказал глава региона Владимир Солодов.

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