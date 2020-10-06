У Спаса на Крови медицинские маски вытеснили свадебные замочки
Необычный арт-объект времен пандемии появился за Мало-Конюшенным мостом, на набережной Мойки. На рамке, которую изначально поставили для спасения мостов от свадебных замочков, кто-то заботливо развесил десятки медицинских масок.
Прохожие обратили внимание на общий антисанитарный вид конструкции 6 октября. Они же предположили, что это теперь новая свадебная традиция. Корреспондент «Фонтанки», осмотрев новую достопримечательность, отметил, что на ней размещены не только маски, но и ленты, например, в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.
Если вы знаете причину появления масок и засняли процесс их появления на раме — пишите на mail@fontanka.ru.