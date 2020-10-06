Прохожие обратили внимание на общий антисанитарный вид конструкции 6 октября. Они же предположили, что это теперь новая свадебная традиция. Корреспондент «Фонтанки», осмотрев новую достопримечательность, отметил, что на ней размещены не только маски, но и ленты, например, в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

Если вы знаете причину появления масок и засняли процесс их появления на раме — пишите на mail@fontanka.ru.