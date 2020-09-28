Торговые ряды на Невском проспекте заметно поредели во время пандемии. В числе «отколовшихся» и крупные сетевые игроки и небольшие розничные точки. Судя по составу новых арендаторов в дальнейшем центральную улицу заполонят предприятия общепита. А вот из «сувенирки» останутся единицы.

«Сейчас все щупают рынок». Почему во время пандемии помещения на Невском освобождаются быстро, а заселяются медленно

автор фото Александра Сидоркина / «Фонтанка.ру»

Среди крупных торговых сетей, покинувших в этом году главную магистраль города, - – такие, как «Дикси», Burger King, «Две палочки», «Нихао», 585 Gold, «Республика», Planeta Organica. Всего же, по подсчетам «Фонтанки», сейчас на Невском «пустует» около 45 коммерческих помещений. Часть из них простаивает еще с «допандемийных» времен, и их заполнение в разгар кризиса отсрочено на неопределенный срок, а некоторые освободились совсем недавно. Баннеры «аренда» висят всего на 21 помещении. Остальные либо полностью закрыты от глаз любопытных прохожих, либо одиноко простаивают в темноте.



Из тех, кто вышел на Невский относительно недавно, сеть пиццерий «Додо пицца», итальянский бутик Brunello Cucinelli (переехал с Большой Конюшенной), часовые магазины Breitling и Tissot, московский Pirat Marmelad и другие стрит-ритейлеры, а также музей «Яндекса». Кроме того, помещение на Невском, 23 уже арендовала ИКЕА, в «Стокманне» к ноябрю может открыться «Азбука вкуса» (вместо «Лэнда»), а в торговом центре «Пассаж» – EuroSpar. В числе закрытых также числятся и те пространства, где сейчас идут ремонтные работы. Ведь кто-то решил карантин и мертвый туристический сезон провести с пользой. Например, бутик брендовой одежды Babochka на Невском, 153.

Пошли на уступку

Некоторым собственникам во время пандемии пришлось совсем несладко – прежний арендатор съехал, новые твердят о «завышенной стоимости», третьи не подходят по параметру «платежеспособность». На фоне таких масштабных перестановок сохранить прежние цены было весьма непросто. Однако, как показывают исследования, снижались они по-разному.



Как отмечает Вероника Лежнева, директор департамента исследований Colliers International, во втором квартале 2020 года минимальная аренда на Невском снизилась с 7 до 6 тыс. рублей за м2/мес., а верхняя – осталась на уровне 18 тыс. рублей за м2/мес. На «Старо-Невском» была зафиксирована ставка от 2,5 тыс. рублей м2/мес. (раньше было 3 тысячи за «квадрат») до 4,5 тыс. рублей за м2/мес. (во втором квартале 2019 – 5 тысяч).

«Освобождающиеся помещения занимали достаточно быстро, учитывая непростое для рынка время, – говорит Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg . – Собственники понимали, что срок экспозиции зависит от ставки аренды, и поэтому снижали её на 20-30%». По её словам, ежемесячная арендная плата доходила до 5,2-12 тыс. руб. за м²/мес. При этом самые «крепкие» минимальные цены по итогам второго квартала были зафиксированы в JLL: на Невском – от 7,5 до 13 тыс. рублей за м2/мес., а на Старо-Невском – от 3 до 6 тыс. рублей за м2/мес.



Однако, по словам одного из собственников, массово арендная ставка не падала. «Это были личные договоренности с каждым отдельным арендатором. Если помещение на рынке стоит давно – естественно, любой собственник идет на уступки. В зависимости от того, какой арендатор к тебе приходит – ты уже понимаешь, какую скидку можешь дать, на какое время вы её зафиксируете. Все индивидуально», – рассказывает участник рынка.

По его словам, «уступки» могут проявляться абсолютно по-разному – например, кому-то выделяют больше времени на арендные каникулы, другим дают скидку на время ремонта, третьим – фиксируют ставку на несколько лет вперед. Некоторые собственники подходят к вопросу аренды довольно лояльно – с ними можно спокойно «поторговаться» и не переживать, что это скажется на дальнейшей работе. Однако есть и те, кто твердо стоит на своей позиции.

Например, до начала пандемии на Невском, 88 работала семейная кулинария «Лавка Хлебосолов». Как рассказывает её владелец Игорь Мостовский, во время карантина спрос понизился «драматически» – в апреле продажи были на уровне 20% от показателей прошлого года. Единственным спасением оставалось снижение арендной платы.



«Не удалось договориться с собственником. Сначала долго ждали хоть каких то ответов, но, к сожалению, не нашли решение, – говорит Игорь Мостовский. – Сокращали часы персонала, ставки, все остальные расходы снижали по максимуму. Сейчас вот постепенно восстановили зарплаты, рассчитываем, что на продажи 2019-го сможем выйти хотя бы к концу этого года». В итоге, эту точку пришлось закрыть.

Несмотря на это, владельцы бизнеса продолжают поиск новых мест – и не только на Невском. Но пока что за «разумную» цену им ничего не попадалось. Предыдущее помещение сейчас, похоже, пустует – по крайней мере, там темно и нет никаких признаков жизни.



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Наелись до отвала

Больше всего во время карантина пострадали общепит (43% от всех закрытий в первом полугодии 2020 года), «ювелирка» (12%) и сувенирные магазины (10%). Но чаще всех за этот период открывались те же заведения общепита (52%), продуктовые магазины (26%) и салоны сотовой связи (8%), подчеркивает Анна Лапченко.

За период пандемии с Невского почти с концами ушли рестораны «Две палочки» (Невский, 22 и Невский, 96). Сейчас на центральной улице осталось только одно действующее заведение сети. Эта сеть дышала на ладан еще до коронавируса, и теперь у нее из 22 ресторанов в разных частях Петербурга осталось всего два. Как рассказывают «бывшие соседи» по одному из адресов, помещение, которое находится неподалеку от метро «Невский проспект», сдано в аренду – его займет еще одно предприятие общепита.



Зато другой участник рынка уже строит планы по увеличению своего присутствия на центральной улице Петербурга. «Партнеры планируют открыть еще несколько точек на Невском», – отмечает Максим Трубников, руководитель департамента франчайзинга ГК «Шоколадница». По его словам, рестораны «Кофе Хауз» сейчас ребрендируются в кофейни «Шоколадница» в новом дизайне.

«Первым полноценным месяцем работы в Санкт-Петербурге стал август, и по ряду объектов спрос в настоящий момент восстановился на уровне 19 года», – подчеркнул Максим Трубников.

Помещение на Невском, 5 – куда поселилась «Шоколадница» – было в аренде и до пандемии. Так что, можно сказать, что «пустовать» ему не пришлось. Но, увы, так повезло не всем. Более печальная судьба ждала помещение на «Старо-Невском», где до февраля 2020 года работал ресторан «Нихао». Однако там, скорее история успеха: компания построила собственное здание и переехала. А точка «пустует» до сих пор – договор так ни с кем и не заключен.

«Мы выбираем арендатора, у нас уже есть несколько предложений, – рассказывает помощник собственника освободившегося помещения. – Еще до пандемии локацию рассматривал «ВкусВилл», но мы не успели подписать договор, хотя он был согласован. Компания на полгода приостановила открытия в розничных сетях и стала активно развивать онлайн-магазины».



По его словам, сейчас данной локацией интересуются предприятия общепита (в том числе с новыми форматами работы), продуктовые магазины и fashion-ритейлеры. Площадь помещения составляет около 340 кв.м. Если считать по минимальной арендной ставке (учитывая снижение во время пандемии), начиная с февраля, собственник уже потерял от 6 до 11 млн рублей. И такой пример не единственный.

По адресу Невский, 30 раньше находился ресторан «Иль Патио». Как удалось узнать «Фонтанке», сейчас помещение тоже «пустует» – договор ни с кем не заключен. Можно предположить, что будущих нанимателей отпугивает стоимость аренды – помещение находится в том же здании, что и станция метро «Невский проспект». А как подсказывают участники рынка, именно в таких локациях фиксируется максимальная арендная ставка.

Зато, по информации «Фонтанки», освободившийся во время пандемии продуктовый супермаркет «Корзина» на Старо-Невском может занять ресторан грузинской кухни. Какой конкретно – собственник точки пока не говорит.

По словам одного из собственников помещения на Невском, основные претенденты на вакантное место – действительно заведения общепита. Арендодатели, в общем-то, не против – такие предложения самые интересные для туристических локаций. Однако шанс пройти так называемый «кастинг» есть не у всех.

«Прежде всего, это должен быть платежеспособный арендатор, у которого есть финансовая подушка, и скорее всего, сетевой. Потому что, например, просто кофейня при второй волне может сломаться, – рассказывает предприниматель. – Естественно, мы идем на уступки, но нам не хотелось бы прыгать от арендатора к арендатору, мы нацелены на стабильность».

Опасения рантье не беспочвенны: в 2020 году на Невском и Старо-Невском также закрылись бургерная #Farш, Сушишоп, кофейня Cup n cup и другие заведения.



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А как же магнитик с поездки?

Сувенирные магазины испытывали в этом году самые большие трудности. Границы закрыты, туристов нет – бизнес еле выживал. Как отмечает Вероника Лежнева, в центре закрылось 9 сувенирных магазинов – например, сети «Наследие».

«Они направлены на внешний рынок – на приезжих туристов. Матрешки, хохлома и так далее – это все хорошо продается иностранцам, – рассказывает собственник помещения, где раньше работал сувенирный магазин. – К сожалению, они не смогли пережить карантин и закрылись».

По сути, к тем же сувенирам – можно отнести и книжные магазины. Их за время пандемии тоже стало меньше. В конце мая сеть книжных магазинов «Республика» объявила о релокации, но после снятия ограничительных мер двери не открыла ни одна петербургская точка. Сейчас освободившиеся помещения по-прежнему никто не занял.

Однако, как подчеркивают в компании: сеть магазинов в Петербург вернется, и вполне возможно, что в обновленном формате: «концепт-сторов с социальными пространствами и кофе-пойнтами».

Конкурент компании – сеть магазинов «Буквоед», также отмечает, что на Невском сокращается число книжных точек. Однако сама сеть свои пространства не закрывала – «рано еще говорить про полное восстановление трафика, но мы делаем все, чтобы покупатели поскорее вернулись в книжные».

В целом, из-за отсутствия туристов рынок заметно поредел. При этом, как объясняет Анна Лапченко, это достаточно стандартная история – «в любой кризис Невский проспект ротируется сильнее всего, поскольку здесь самые высокие ставки, а потрясения рынка сказываются и на проходимости, и на покупательской способности».

По оценкам Вероники Лежневой, во втором квартале 2020 года уровень вакантности Невского проспекта вырос до 14,4%. Для сравнения, во 2 квартале прошлого года он составлял лишь 3%. Другие показатели приводит руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталия Киреева: за год вакантность в стрит-ритейле увеличилась с 5,8% до 10%. И такая динамика – уже второй год подряд.

Из еще не перечисленных, в этом году помещения также освободили магазины Pandora, Tumi, Incanto, Librederm, ювелирный дом Ринго, Буре, магазин одежды Free Lance, «Дикая Орхидея», бутик Togas на углу Владимирского и Невского, продуктовый магазин «Дикси» – на его месте появится Brunello Cucinelli, и другие розничные точки.

Кроме того, вывеску «аренда» сейчас можно увидеть на здании, где работает аптека «Петрофарм». Как говорит один из сотрудников, аптека функционирует, но в помещении есть свободные места и для других компаний. «Это просто планы по реализации объекта. Здесь рядом особый контингент людей – выше среднего, либо среднего класса. Мы рассматриваем бутики, ведем переговоры с магазинами элитной одежды», – рассказывает участник рынка.

По его словам, площадь помещения составляет больше тысячи квадратных метров. При этом сильно вперед он не заглядывает – «в целом, сейчас все щупают рынок, ничего конкретно сказать нельзя».

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

