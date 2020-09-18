«Фонтанка» начала получать сообщения об очагах коронавируса в школах, но официально подтвердить их никто не может. Роспотребнадзор дистанцировался от установленных им же правил, а в комитете по образованию к проблеме отнеслись с юмором.

автор фото Александр Подгорчук/Коммерсантъ

Родители учеников 550-ой школы Центрального района 18 сентября сообщили о вспышке коронавируса в шестом классе. Всего в нем учатся 29 человек. В родительском чате насчитали 5 подтвержденных случаев, что соответствует примерно 17% коллектива. Однако в администрации школы эти данные не подтвердили.

«Достоверно там у нас есть два случая, которые закреплены под эпидномером, а все остальное — это ОРВИ», - сказал «Фонтанке» директор школы №550 Борис Ноткин. Эти слова вызвали негодование родителей заболевших школьников, которые тем временем вынуждены самоизолироваться вместе с детьми, как «контактеры» первого уровня.



«Фонтанка» восстановила предысторию. Один из учеников сдал в лаборатории анализ на коронавирус, он оказался положительным. Потом, уже с подтвержденным результатом, ребенок ходил в школу. Выявить и задержать его на входе не помогли никакие утренние фильтры. Впрочем, заразившиеся от него дети на симптомы COVID тоже особо не жалуются.

После первых выявленных случаев школу посетили сотрудники Роспотребнадзора и поликлиники, собрали мазки у всех присутствовавших детей.

Ученикам, которые в это время уже находились дома из-за простуды, сказали, что вернуться в школу они смогут только со справкой от врача и отрицательным тестом на COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что школа не может требовать от детей тест на коронавирус, однако, как уже выяснилось, правила быстро меняются.

«Мы поехали в медицинский центр, где эти анализы сдаются. Сдали анализ, по-моему, в понедельник получили результат. Первый был сомнительный, его отправили в Роспотребнадзор. Второй пришел на следующий день положительный, - вспоминает пережитый «квест» папа одного из заболевших учеников Андрей. - В заключении было написано: “свяжитесь по горячей линии в Роспотребнадзором”. Я часа два только дозванивался в разные инстанции, стараясь объяснить ситуацию. Мне там дали дежурный телефон поликлиники, куда мы должны были обратиться. Врач сказал, что из-за очень большой загрузки, он не может к нам прийти, и чтобы мы сидели дома все, мазок у нас возьмут 21 сентября. Прислал номерок и направление». Теперь вся семья сидит на двухнедельной самоизоляции.



В такой же ситуации, судя по родительскому чату, оказались еще как минимум четыре семьи.



автор фото читатель «Фонтанки»

Это совсем не стыкуется с заявлением Ноткина о двух подтвержденных случаях, но родители говорят, что могут понять директора. По их мнению, он пытается принизить уровень проблемы, потому что не готов к скандалу, но истинные причины бардака нужно искать на другом уровне.

«Борис Абрамович не тот человек, который что-то плохое сделает, тем более для школы. Мне кажется, они не знают просто, что делать в этой ситуации. Ведь все же первый раз с этим сталкиваются», - предполагает мама другого шестиклассника с коронавирусом.

«У моего ребёнка отрицательный тест, но в школу я его не поведу. А выходит, что мы прогуливаем», - жалуется мама здорового ученика.

Так же на этой неделе «Фонтанка» получила не первое сообщение о вспышке коронавируса среди учителей школы №406 Пушкинского района. Однако эту информацию не подтвердили ни в школе, ни в районной администрации.

В обоих случаях «Фонтанке» жаловались на отсутствие карантина. По словам Ноткина, ввести его нельзя без санкции Роспотребнадзора. Однако есть и другое мнение. Решение о переводе классов на дистант, или, как правильнее его называть, обучение с использованием дистанционных технологий - прерогатива директора, утверждает директор гимназии 610 Сергей Бурячко. Дистанционка - это не форма (очное, заочное, семейное, домашнее), а технология обучения. «По букве закона мы в принципе не должны спрашивать ни у кого разрешения, какие технологии обучения нам применять», - объясняет он.



Родители как не могут требовать от школы применения той или иной технологии, так и возражать этому. Учреждение подчиняется только нормативным документам органов исполнительной власти (например, как было в конце марта), в то же время оно может принимать самостоятельные решения. Так, некоторые школы в Петербурге в связи с эпидемиологической обстановкой уже проявляли волю и вводили дистанционку сами после 1-го сентября.

Кристальной ясности в том, как работает механизм информирования школ о выявленных случаях коронавируса, нет. По словам Бурячко, единственное, что может сделать школа - это провести первичный медицинский контроль и отправить домой детей с подозрением на ОРВИ. Родители не обязаны сообщать, нашли в итоге у их ребенка коронавирус или нет. Поэтому о положительном результате может не знать ни учитель, ни директор.

«Фонтанка» третью неделю разбирается с сообщениями о вспышках заболеваемости среди учеников и учителей петербургских школ. Где именно дает осечку глухой телефон по линии «лаборатория - родитель - классный руководитель - директор - районная администрация» приходится только гадать. При этом трудно себе представить, что информация о положительном результате может пройти мимо главного санитарного ведомства - Роспотребнадзора.



На вопрос о точном количестве заболевших коронавирусом шестиклассников 550-ой школы в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу «Фонтанке» прислали ее же публикацию и посоветовали обратиться в городской комитет по образованию. На уточняющий вопрос, совпадают ли данные ведомства с данными директора, корреспонденту предложили написать официальный запрос.

Сюрреализма ситуации добавило, что в комитете по образованию «Фонтанку» направили в Роспотребнадзор. Корреспондент поделился с собеседником предположением, что жалобы родителей сильно разнятся с данными школ, вероятно, кто-то из них ошибается в подходе к учету коронавирусных случаев. На это в комитете отметили видеороликом с юмористическим скетчем Юрия Стоянова про самоизоляцию. У «Фонтанки», конечно, есть чувство юмора, но уже как-то не смешно - ни редакции, ни читателям.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»