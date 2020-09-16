Много шума из ничего. В Пулково постучали из-за санитарной зоны

Московская компания потребовала от петербургского аэропорта отозвать утвержденную несколько лет назад схему санитарно-защитной зоны Пулково. Москвичи уверяют, что это они рассчитали границы СЗЗ, санитарных разрывов и приаэродромной территории, но так и не получили за свою работу денег.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

ООО «Центр экологической безопасности гражданской авиации» (ЦЭБ ГА) на минувшей неделе направил в адрес ООО «Воздушные ворота Северной столицы» письмо (есть в распоряжении «Фонтанки») с требованием прекратить несанкционированно использовать данные, на которые распространяются его интеллектуальные права. Речь идет о тех самых границах приаэродромной территории санитарно-защитной зоны, которые были рассчитаны в 2015 году, а спустя несколько лет официально утверждены.

В случае отмены решения об установлении СЗЗ Пулково возможна новая волна активной застройки вблизи аэродрома, что в дальнейшем может повлечь за собой компенсацию ущерба собственникам объектов со стороны Пулково. Такие компенсации предусмотрены Воздушным кодексом РФ (ст. 47). Правда, пока владельцы земли и построек, оказавшихся внутри санитарных разрывов, никаких компенсаций не видели.



Другая проблема — разработка границ приаэродромной зоны санитарно-защитной зоны была одним из непременных условий согласования проекта расширения Пулково до 40 млн пассажиров. Без этих границ проект, стоимость которого оценивалась в 500 млн евро, оказывается под вопросом.

Суть конфликта — в давнем споре ЦЭБ ГА со своим петербургским партнером ООО «ИМЭПОРЗ-СП» об оплате услуг по расчету границ защитных зон вокруг Пулково. Цена вопроса — чуть больше 4 млн рублей, столько, плюс аванс, составила стоимость расчета границ СЗЗ, зоны санитарного разрыва и зон ограничения застройки вокруг аэропорта. И как раз эту сумму ЦЭБ ГА уже много лет не может получить за свою работу.

Эту историю можно было бы описать как типичное описание пути денег по госзаказам: ЦЭБ ГЭ был суб-суб-суб-подрядчиком. Основной подряд от на 100% принадлежащего Петербургу АО «Аэропорт Пулково» получила компания «Профконсалт». И для выполнения поставленных задач привлекала субпорядчика, тот — другого подрядчика, а третий уже как раз обратился к профессионалам, которые и выполнили основную часть работ. Правда, их цена по контракту (копия есть в распоряжении «Фонтанки») — 5,5 млн рублей. А стоимость контракта «Профконсалта» — 286 миллионов.



Заказчиком работ ЦЭБ ГА, с которым последние пару лет безуспешно судились москвичи, выступало «ИМЭПОРЗ-СП» — суб-суб-подрядчик Пулково. Формальным поводом для него не платить за расчеты границ охранных зон стало то, что ЦЭБ ГА не предоставило результаты работы в трех экземплярах письменно, а лишь прислало их в электронном виде. Убедить суд в том, что он, тем не менее, исправно выполнил взятые на себя обязательства, Михаилу Картышеву не удалось. Более того, сейчас его контрагент требует вернуть даже выданный аванс в 25% от суммы контракта. Зато в его распоряжении, как он считает, есть все доказательства того, что разработанная и на всех уровнях утвержденная схема приаэродромной территории, в том числе санитарно-защитная зона, — это результат интеллектуальных усилий именно ЦЭБ ГА, и теперь — пока во внесудебном порядке — требует прекратить их несанкционированное использование.

«Мы требуем прекращения действия решения об установлении санитарно-защитной зоны Пулково в связи с рядом незаконных действий, повлекших за собой незаконное обладание результатов интеллектуального труда и, соответственно, распространения результатов нашего труда без нашего согласия, — объясняет свою позицию Михаил Картышев. — У нас украли, по сути, проект, передали его через три лица АО «Аэропорт Пулково», по договору не указали нас в качестве соавторов и вообще отрицают нашу причастность».



Правда, разработанные им схемы уже стали частью нормативных актов, в том числе опубликованы на сайте Росавиации и нанесены на карту Градостроительного плана Петербурга, обращает внимание Александр Карпов, директор Центра ЭКОМ и член Градсовета Петербурга. По его мнению, требования ЦЭБ ГА, даже если они полностью обоснованы юридически, неисполнимы на практике.

В ВВСС ситуацию прокомментировали лаконично: «Аэропорт Пулково изучает поступившую претензию. Из приложенных к ней судебных актов следует, что претензии ЦЭБ ГА на какие-либо выплаты в отношении СЗЗ аэропорта Пулково признаны необоснованными».

«Пулково такое же пострадавшее лицо, как и мы, — они заплатили сумасшедшие деньги за работу, которая этого не стоит, так еще и какие-то проблемы с ней», — говорит Михаил Картышев.

В конкурсной документации на подряд стоимостью 286 млн рублей речь шла не только о разработке границ приаэродромной территории, а о комплексной услуге «по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в окрестностях аэропорта». Кроме, собственно, расчета границ зон воздействия Пулково на соседей подрядчик должен был провести топосъемку и обследовать попадающие в зоны объекты недвижимости. Также ему надо было организовать работу Центра по работе с тем самым населением — площадью 120–150 кв. м вместе с мебелью, сотрудниками и компьютерами (согласно условиям конкурса), — а также создать и поддерживать работу тематического сайта.



Смысл всего этого — сугубо прагматичный. Кроме, собственно, заботы о соседях, проводить такую работу было нужно, чтобы получить от Роспотребнадзора согласование границ приаэродромной зоны и СЗЗ. Без этого документа не могло сдвинуться с места прохождение проекта развития аэропорта с расширением пропускной способности до 40 млн пассажиров, которое концессионер ООО «ВВСС» запланировал на ближайшие годы. На этой неделе вице-губернатор Максим Соколов заявил, что воздушная гавань вплотную подошла к показателям пассажиропотока, когда нужно начинать проектирование второй очереди. Начать строительство планируется в 2022 году.

Поработать с населением в итоге, правда, не особо вышло. «Шел рабочий процесс по согласованию (открытия сайта и центра по работе с населением. — Прим. ред.), но в определенный момент они прекратили финансирование по данному проекту, и было принято решение только об установлении санитарно-защитной зоны аэропорта. На этом все работы завершились, хотя изначально проект предполагал продолжение», — вспоминает экс-совладелец и гендиректор «Профконсалта» Дмитрий Лысенков. Почему так произошло, он не знает. Предполагает, что дело в том, что установление санитарно-защитных зон было одним из обязательств по кредитным договорам.



«Эту работы мы выполнили в полном объеме, а следующие процедуры, которые были прописаны в дорожной карте, ушли в небытие», — объясняет предприниматель.

Кстати, история «Профконсалта» сколь ярка, так же и мимолетна. Это ООО было учреждено всего за 10 месяцев до того, как «Аэропорт Пулково» объявил 300-миллионный конкурс. После того, как задачи по разработке приаэродромной территории были выполнены, бизнес будто замер. Уже в 2018 году компания отчиталась о нулевой выручке, данных за 2019 год так и не подала. В 2019 году прежние физлица-собственники вышли из состава учредителей. А в апреле 2020 года ФНС признала сведения о фактическом адресе недостоверными, а также признала факт того, что Дмитрий Лысенков фактически не является руководителем этой фирмы, хотя в базе СПАРК он все еще значится таковым.

Фактически сейчас нет никакой информации о том, где искать и как связаться с фирмой, разработавшей для петербургского аэропорта санитарно-защитную зону. Непонятно даже, кому она принадлежит: компания-владелец 50% долей, ООО «СПб турикум консалтинг», ликвидирована в августе этого года. Другие 50% принадлежат самому «Профконсалту».



В компании «ИМЭПОРЗ-СП» секретарь выслушала вопросы «Фонтанки» и пообещала передать их руководству, записав контакты корреспондента, однако на связь с редакций так никто и не вышел.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»