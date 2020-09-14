Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов 2020-го. Лидер не меняется уже третий год подряд

Рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года опубликовал 14 сентября Forbes. Список уже третий год подряд возглавил нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



Его доход в 2020-м оценили в 126 млн долларов (из них 92 — зарплата). На втором месте — вечный конкурент аргентинца, форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он заработал 117 млн долларов. Бронза и четвертое место у нападающих ПСЖ Неймара ($96 млн) и Килиана Мбаппе ($42 млн).



Кроме них, в топ-10 вошли Мохаммед Салах («Ливерпуль», $37 млн), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $34 млн), Антуан Гризманн («Барселона», $33 млн), Гарет Бэйл («Реал», $29 млн), Роберт Левандовски («Бавария», $28 млн) и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», $27 млн).

