За пьяное убийство петербурженка получила меньше предусмотренного. Не наказывать ее просила мать погибшего

К трем годам колонии за убийство приговорена жительница Петербурга Екатерина Ковалева. Мать убитого считает, что он сам виноват.



О приговоре 14 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов, оглашен он был 11 числа. 11 января этого года Ковалева в квартире на улице Доблести выпивала со своим сожителем, алкогольные пары повысили градус отношений в паре, закончилось скандалом. В итоге женщина взяла нож и один раз ударила им сожителя в живот. Он умер до приезда скорой помощи.



Ковалева активно сотрудничала со следствием и во всем призналась. В ее пользу сыграла положительная характеристика и двое несовершеннолетних детей. Не последнюю роль в деле сыграла и мать убитого. Она признана потерпевшей, но просила женщину не наказывать. По словам матери, ее сын по пьянке регулярно бил Ковалеву и в целом вел себя агрессивно. «Во многом он виноват сам», — заключила потерпевшая.

