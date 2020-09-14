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14.09.2020 12:05
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За пьяное убийство петербурженка получила меньше предусмотренного. Не наказывать ее просила мать погибшего

К трем годам колонии за убийство приговорена жительница Петербурга Екатерина Ковалева. Мать убитого считает, что он сам виноват.

О приговоре 14 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов, оглашен он был 11 числа. 11 января этого года Ковалева в квартире на улице Доблести выпивала со своим сожителем, алкогольные пары повысили градус отношений в паре, закончилось скандалом. В итоге женщина взяла нож и один раз ударила им сожителя в живот. Он умер до приезда скорой помощи.

Ковалева активно сотрудничала со следствием и во всем призналась. В ее пользу сыграла положительная характеристика и двое несовершеннолетних детей. Не последнюю роль в деле сыграла и мать убитого. Она признана потерпевшей, но просила женщину не наказывать. По словам матери, ее сын по пьянке регулярно бил Ковалеву и в целом вел себя агрессивно. «Во многом он виноват сам», — заключила потерпевшая.

Красносельский районный суд все это учел и назначил наказание ниже возможного — три года колонии общего режима.

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Комментарии (5)

hal9000
Странно...обычно отношения Аля жена со свекровью мягко говоря напряжённые..а ту какой то женский картель направленный против мужа и сына..хм..вот и женись после этого...жена зарежет а мать контрольный сделает..
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